В ведомстве надеются, что морской агроэкспорт можно будет нарастить в следующие недели.

Украина в сентябре экспортировала по временному маршруту через черноморские порты 50 тыс. тонн агропродукции.

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. "Если мы посмотрим на сентябрь, то удалось этим путем вывезти примерно 50 тыс. тонн. Этот путь только сейчас развивается, надеемся, он будет и дальше развиваться, и можно будет выйти на более высокий показатель уже в следующие недели", – сказал он.

Для сравнения, пока действовал "зерновой коридор", Украина могла экспортировать значительно большие объемы зерна. Так, в июне 2023 года, по данным УКАБ, мы экспортировали Черным морем 2 млн зерна (и это далеко не рекордный показатель за все время работы соглашения). Месяцем позже, в июле, когда россияне начали блокировать суда с зерном и окончательно вышли из "зернового соглашения", объемы экспорта "по коридору" упали до 292 тысяч тонн.

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Конечно, по сравнению с данными июня и июля, 50 тысяч тонн, которые Украине удалось экспортировать в сентябре - малый показатель. Впрочем, учитывая, что в августе экспорт Черным морем вообще прекратился, возможность его восстановления и постепенного наращивания за счет временного маршрута позволит хотя бы частично разгрузить речные порты и наземные пункты пропуска на западных границах нашего государства.

По словам первого заместителя министра АПК Высоцкого, Украина и в дальнейшем не рассматривает варианты сотрудничества с РФ по полноценному агроэкспорту морем, однако работает над этим вопросом с ООН, Турцией и другими западными партнерами.

Агроэкспорт из Украины

В августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов, в первую очередь для находящихся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.

Из портов Большой Одессы вышло несколько судов с продовольствием. 16 августа из Одесского порта вышло первое такое судно - контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, после него - еще четыре судна.

В сентябре из порта Черноморск вышло еще одно судно с зерном. Еще пять иностранных балкеров ждали загрузки.

Впоследствии одно из этих судов (Resilient Africa) уже вышло по "гуманитарному коридору" в направлении Босфора с 3 тыс. пшеницы. Второе судно (балкер Aroyat) тогда загружалось украинской пшеницей для Египта, после этого оно вышло в Турцию.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, по временному зерновому коридору уже начали заходить примерно в 10 раз большие корабли, чем неделю-полторы назад. Что свидетельствует о том, что рынок начал доверять этому коридору и украинским военным.

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