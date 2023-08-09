В июле Россия отгрузила рекордный объем пшеницы.

Россия переживает сложности с экспортом зерна из-за того, что ее порты переполнены. Значительную долю из этих объемов составляет украинское зерно, украденное с временно оккупированных территорий.

Как сообщает Bloomberg, по данным SovEcon, в июле Россия отгрузила 4,4 миллиона тонн пшеницы, что является рекордным месячным показателем и почти на 60% выше среднего. В правительстве США отметили, что РФ начала экспортный сезон с крупнейшими запасами пшеницы за три десятилетия.

Вместе с тем некоторые терминалы в Азовском море прекратили прием зерна из-за нехватки мощностей для хранения. Сейчас меньшие российские порты в Азовском море перегружены больше, чем главный Черноморский зерновой порт Новороссийск.

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По данным SovEcon, продажи в России замедлились в последние недели из-за "узких мест", вызванных обработкой большого количества зерна.

Отмечается, что обычно суда, плывущие из портов Азовского моря, разгружаются на более крупные корабли в Керченском проливе, которые плывут дальше через Черное море, но судоходство через пролив было ограничено из соображений безопасности. К тому же после после удара по российскому нефтяному танкеру некоторые судовладельцы могут стать более осторожными при заходе в российские порты.

Похищение украинского зерна

В течение первого года полномасштабной войны против Украины враг осуществлял экспорт зерна, украденного на временно захваченных украинских территориях.

В мае 2023 года спутниковые снимки пролили свет на схему РФ по тайному экспорту из Крыма.

Россияне сталкиваются с проблемами в реализации этого зерна, и поэтому стараются выдавать его за свое. Большинство стран отказываются покупать зерно, если есть доказательства его происхождения из Крыма. Однако, по информации СМИ, краденое зерно попадало в Турцию и Сирию. Также оно могло попасть в Африку.

8 августа 2023 года сообщалось о том, что в России начались серьезные проблемы с экспортом зерна. Россия начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают.

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