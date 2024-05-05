Переговоры президента Франции с китайским коллегой будут посвящены поддержке китайской экономикой оружейной промышленности РФ.

Визит Си Цзиньпина во Францию снова вернет западных дипломатов к вопросу, который мучил их последние два года: возможно ли отговорить Китай от дальнейшей помощи России. Об этом говорится в материале Le Monde.

Отмечается, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с китайским лидером в понедельник, 6 мая, и во вторник, 7 мая, будут посвящены поддержке китайской экономикой российской оружейной промышленности.

"Президент выразит обеспокоенность в отношении деятельности определенных китайских компаний, которые могут быть непосредственно вовлечены в российские военные усилия или сделать значительный вклад в них", - подтвердили в Елисейском дворце. Видео дня

Издание подчеркивает, что красная линия, которую Китай, казалось, старался не пересекать до сих пор, - поставки станков и компонентов для производства оружия. Так, благодаря коммерческим операциям своих компаний Пекин позволил Москве вернуть оружейную промышленность и получить преимущество в конфликте.

"В то время как Европа в основном закрыла свои двери для торговли с Россией после вторжения в Украину, Китай в значительной степени занял слабину, в частности в секторах, которые возродили российские заводы по производству оружия и транспортных средств для линии фронта", - говорится в статье.

В то же время официальные источники в США указали на роль китайских компаний в поставке станков, которые используются в производстве баллистических ракет, и помогают РФ совершенствовать свои спутниковые возможности, и непосредственно поставили Москве оборудование для обработки изображений для войны в Украине.

"В дополнение к этим факторам ключевая роль в этой войне коммерчески доступных гражданских беспилотников предоставила Китаю центральную роль как главного производителя. Мировой лидер DJI, базирующийся в Шэньчжэне, закрыл свои магазины в России и Украине, но Москва получила дроны на 14,5 миллионов долларов непосредственно от китайских поставщиков в первой половине 2023 года, тогда как Украина получила только на 200 000 долларов непосредственно из Китая", - пишет издание.

При этом немецкие и французские дипломаты не желают автоматически следовать за США в этом вопросе.

"У нас есть собственная политика в отношении Китая, которая не зависит от любой публичной позиции власти США", - сообщил источник.

Авторы отмечают, что не питая иллюзий относительно неоднозначности позиции Китая по поводу войны в Украине, Париж надеется сохранить способность к диалогу с Пекином, тогда как Вашингтон выбирает более радикальный подход.

Отношения Китая с РФ - последние новости

Правитель России Владимир Путин приедет в Китай сразу после визита Си Цзиньпина в Европу. Это будет первый международный визит Путина после начала нового срока правления, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Также УНИАН сообщал, что китайский бизнес уходит "в тень" для расчетов с РФ. По данным Reuters, банки в Китае боятся американских санкций, а потому приостанавливают платежи.

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