Страны Африки могут столкнуться с последствиями, если станут помогать России обходить санкции США.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину африканские страны могут покупать зерно и удобрения у России.

Об этом заявила американский посол в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает АР.

Как говорится в заявлении, страны Африки могут и столкнуться с последствиями, если станут помогать России обходить санкции США и будут торговать, например, российской нефтью.

"Страны могут покупать российскую сельхозпродукцию, в том числе удобрения и пшеницу. Но если страна решает взаимодействовать с Россией там, где есть санкции, то она нарушит эти санкции. Мы предостерегаем страны не нарушать санкции, потому что тогда есть шанс, что против них будут приняты меры", – сказала она.

АР отмечает, что в Кампале дипломат встретилась с угандийским авторитарным правителем Йовери Мусевени, который не критикует вторжение России в Украину и тепло относится к Москве.

Зерновой коридор: соглашение и обстрел порта

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.

В МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

24 июля 2022 года в ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе.

3 августа 2022 стало известно, что первые с начала вторжения РФ в Украину плывет судно за экспортным зерном.

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