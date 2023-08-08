Экспорт украинских зерновых через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн.

Польша призвала Европейский Союз помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы позволить больше поставок украинского зерна через Балтийское море.

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, экспорт украинских зерновых через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн. Что более чем в два раза больше, чем в начале этого года. Предположительно, этот показатель возрастет, поскольку выход России из Черноморского зернового соглашения заставит Украину искать альтернативные маршруты, пишет Bloomberg.

"Нам нужно помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов, которые будут исключительно для транспортировки зерна, так называемые агропорты", - сказал Телюс.

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Он отметил, что Польша уже ведет переговоры с соседней Литвой о переносе фитосанитарного контроля со своей границы в литовские порты, что имеет целью ускорить транзит украинского зерна.

Телюс повторил, что Польша не отменяет внутренний запрет на продажу украинского зерна, который пока действует до середины сентября.

"Нужно строить реальные коридоры солидарности, по которым украинская продукция будет идти вглубь Европы", - сказал он.

Хотя перенасыщение, вызванное резким ростом импорта зерна из Украины в начале этого года, теперь ликвидировано, Телюс ожидает, что зернохранилища быстро заполнятся, поскольку цены остаются низкими, пока польские фермеры собирают урожай этого года.

"Снятие запрета было бы возможным лишь в том случае, если бы в Польше начало заканчиваться зерно", - сказал он, добавив, что такого риска нет.

Экспорт зерна из Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в этом году 17 июля Россия вышла из зернового соглашения, заявив при этом, что корабли в Черном море будут считать перевозящими военные грузы. Также Оккупанты после того, как заблокировали "зерновой коридор", взялись обстреливать нашу портовую инфраструктуру, чтобы не допустить морской агроэкспорт из Украины без их согласования.

В связи с остановкой зерновой сделки в июле Украине удалось экспортировать 3,7 млн тонн аграрной продукции, что на 29% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. В частности, до закрытия "зернового коридора" данным каналом за июль было экспортировано лишь 292 тыс. тонн.

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