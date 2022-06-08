РФ использует поддельные документы, чтобы реализовывать продукцию.

Россия придумала схему, как реализовывать украденное украинское зерно Турции. Продукцию сначала транспортируют в порты РФ, а потом везут на продажу с поддельными документами.

Этой информацией поделился посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью порталу "Укринформ".

"Агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, словно это российское зерно. Если бы оно заходило по документам из Севастополя или Херсона, никто бы его не принимал. Поскольку делают вид, что завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет. Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить", — заявил Боднар.

По словам посла, украинская сторона фиксирует и документирует каждую кражу зерна. Киев уже отправил Анкаре перечень судов, которые используются Россией и третьими лицами для нелегального экспорта сворованной продукции, в том числе в турецкие порты. Анкара пообещала принять это во внимание и разобраться в ситуации.

Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ

По информации украинских чиновников, Россия своровала до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

В госдепартаменте США сообщили, что в перевозе украденного зерна могли задействовать суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев". Они курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных кораблях. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии. По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

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