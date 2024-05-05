Видеоработа имеет архивные кадры, которые сняли военные.

Украинская группа "Без Обмежень" презентовала сегодня, 5 мая, новую видеоработу на песню "Героям".

Музыканты посвятили ее 10-летию легендарной бригады "Азов" и всем украинским воинам, которые защищают Украину.

"Клип создан при содействии 12-й бригады "Азов" из эксклюзивных кадров, снятых непосредственно бойцами на полигонах. Это архивные кадры, большинство из Ореховского и Кременского направлений за последний год или полтора. Есть кадры из Мариуполя (начало полномасштабного вторжения) и выход из "Азовстали" после окончания обороны Мариуполя", - написано в описании видео.

Группа добавляет, что для них это особая работа, в которую они закладывали такие смыслы:

"Работа "Героям" - это ода мужеству и патриотизму украинских военных. Песня рассказывает о борьбе и братстве. Это не просто музыкальное видео, это чествование тех, кто отдает свою жизнь и здоровье за свободу нашей страны".

Реакция слушателей

"Нет таких слов, которые бы выразили всю боль потери наших ребят, наших героев. Слава Украине! Героям Слава!"

"Самая мощная песня о наших воинах. И хотя слезы омывают глаза, сердце радуют эти украинские защитники своим несокрушимым мужеством и жаждой свободы для своей земли"

"С Украиной в сердце! Слава "Азову", слава героям!"

"Работа очень мощная. Ребята - вы титаны".

Напомним, ранее АІуопа АІуопа и Jerry Heil презентовали социальное видео с украинками.

Вас также могут заинтересовать новости: