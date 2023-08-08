Россия начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают.

Россия использует "теневой флот" для экспорта зерна, поскольку все меньше компаний готовы работать с российскими экспортерами.

Как сообщает Reuters, в июле 2023 года, после выхода из зерновой сделки, Россия начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают. В знак растущей охоты России за судами количество запросов на фрахт в июле удвоилось до 257 по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным морской платформы Shipfix, которые сопоставляются с сотнями участников рынка.

Данные не показывают, сколько запросов было выполнено и какие операторы судов были задействованы. Запросы на суда выросли на 40% по сравнению с июнем и, вероятно, будут расти дальше по мере того, как экспортный сезон набирает обороты.

Видео дня

Как говорится в материале, финансовые риски и риски безопасности, связанные с торговлей с Россией, усугубляемые крахом Черноморского коридора, увеличивают стоимость фрахта для Москвы и подталкивают ее к более старым и меньшим судам, которыми управляют менее известные судоходные операторы.

По словам источников, ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и, если ее не решить, это может привести к росту мировых цен на пшеницу.

Многие иностранные компании отказались работать с российскими фирмами после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе из-за "скрытых санкций", которые затрудняли работу судовладельцев, страховщиков и банков с российскими экспортерами.

Эксперты прогнозируют, что увеличение расходов на фрахт и страхование отразится непосредственно на ценах на мировом рынке.

Война в Украине и ситуация с зерном

18 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" сразу же отозвав все гарантии безопасности для зернового коридора. Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша практических действий по продлению действия Черноморского зернового коридора без участия России.

20 июля 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на российскую военно-морскую блокаду Черного моря. При этом Кулеба признал риск того, что коммерческое судно, перевозящее тысячи тонн зерна, может быть "отправлено на дно российской миной или российской ракетой".

Вас также могут заинтересовать новости: