Оккупанты выключают радары на судах, однако преступные действия все одно можно отследить.

Турция покупает у РФ зерно, которое страна-агрессор ворует и вывозит с временно оккупированных территорий Украины. Корабли с большими партиями зерна систематически отправляются из Крыма в турецкие порты.

Оккупанты выключают радары на судах, сообщают журналисты "Схем", проекта Радио Свободу.

Как выяснилось, РФ систематически отправляет в Турцию украденное у нас зерно, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Кроме этого, в рамках расследования "Схемам" удалось увидеть сопроводительные документы:

"Журналисты также публикуют сопроводительные документы на зерно, которое крупными партиями импортирует Турция – происхождение товара в них указано как "Крым, Россия". Зерно грузится в порту "Авлита" (Севастополь), куда его свозят с временно оккупированных территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей".

Российский и сирийской балкеры регулярно заходят в порт Севастополя. В порту "Авлита" их загружали зерном, а затем суда с грузом прибывали в порты Турции и уже там разгружались. Как сообщают "Схемы", когда балкеры заходят в порты оккупированного Крыма, они выключают радары, из-за чего их нельзя отслеживать через системы мониторинга судов.

Однако скрыть преступления россиянам не удается. Спутники фиксируют из космоса корабли в порту "Авлита".

"Одно из таких судов – "Михаил Ненашев" под российским флагом. Журналисты приводят доказательства трех его рейсов из порта в Крыму в порты Турции. 15 апреля спутник Planet Labs зафиксировал этот балкер возле "Авлиты". Через исключены в течение трех дней радары, судно оставалось "незаметным" для системы официального мониторинга судов Marine Traffic. В то же время этот сервис зафиксировал, что до захода в крымский порт оно было "в баласте" – то есть пустым. А после - уже загруженным. 22 апреля "Михаил Ненашев" встал в турецкий порт Дериндже. За четыре дня система зафиксировала, что балкер – разгрузился", - сообщили журналисты.

На этом "путешествия" судна "Ненашев" не закончились. В мае его зафиксировали сначала возле порта оккупированного Крыма, а затем в Турции. С полуострова "Ненашев" шел загруженным, а уже в турецком порту Искандерун груз "исчез". Аналогичная ситуация была зафиксирована уже в июне.

Еще один балкер, перевозящий краденое зерно, — сирийское судно Finikia. Спутники фиксировали, что на нем в Турцию вывозили грузы еще с апреля. Таких "рейсов" было несколько.

Журналисты ознакомились не только со спутниковыми снимками. Также в распоряжении "Схем" оказались документы, подтверждающие, что балкеры "Ненашев" и Finikia везли в Турцию зерно из оккупированного Крыма.

В этих документах указано, что происхождение зерна - "Крым. Россия". Выглядит довольно странно, ведь Турция признавала, что РФ незаконно аннексировала Крым.

Посол Украины в Турции Василий Боднар прокомментировал ситуацию и отметил, что турецкая сторона убеждает в легальности документов, которые нужны для ввоза зерна из РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, какие реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

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