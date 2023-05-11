Расследователи Bellingcat не берутся утверждать, что вывозимое зерно было украдено на оккупированных территориях Украины, но этому уже было множество подтверджений.

По данным служб мониторинга судов, главный зерновой терминал "Авлита" в порту Севастополя в оккупированном Крыму почти остановился после захвата полуострова. Но спутниковые снимки показывают, что на самом деле в течение всего года полномасштабной войны в Украине через него активно осуществлялся экспорт зерна, говорится в материале расследователей Bellingcat.

Расследователи отмечают, что данные автоматизированных идентификационных систем (АИС), которые предоставляют информацию из открытых источников о местоположении и движении судов, показывают, что с тех пор, как Россия захватила Крым, терминал "Авлита" якобы посещало крайне мало судов. Однако другие данные, включая спутниковые снимки, показывают, что поток грузов был достаточно активным – команда Bellingcat определила, что как минимум в течение 179 дней за первые 12 месяцев полномасштабного вторжения России, корабли находились на терминале "Авлита" с отключенными транспондерами АИС.

"Согласно только снимкам [компании] Planet, в общей сложности суда находились на терминале 148 дней … Команда Bellingcat также смогла определить еще 31 день, когда суда находились на терминале, благодаря инструменту обнаружения судов (SDT)", – говорится в материале.

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Репортер Бриджит Дьякун, специализирующаяся на отслеживании судов, сообщила Bellingcat, что, судя по всему, в порту есть целый флот, занимающихся экспортом зерна. Некоторые из них направляются на юг, в сторону Босфора, а другие — на восток, в сторону Керченского пролива, где происходит перевалка зерна.

Она подчеркнула, что из имеющейся информации не выплывает, что именно вывозили из портов в оккупированном Крыму – этот груз может не иметь ничего общего с зерном, которое оккупанты крали в Украине.

"Как и в случае с предыдущими расследованиями СМИ, невозможно точно узнать, действительно ли каждое судно, ... грузило зерно, происхождение зерна, которое могло быть загружено", – констатируют в Bellingcat.

Тайный экспорт из Крыма - что сообщалось

В течение первого года полномасштабной войны против Украины страна-оккупант осуществляла экспорт зерна, украденного на временно захваченных украинских территориях, о чем неоднократно заявлял Киев. Перевозку зерна с оккупированных в 2022 году территорий в Крым подтверждали и российские пропагандисты. Сообщалось также, что россияне сталкиваются с проблемами в реализации этого зерна, и потому пытаются выдавать его за свое. Издания Bloomberg и Wall Street Journal ранее подробно рассказывалось об этой проблеме. По их информации, с целью сокрытия истинного происхождения зерна Россия, в частности, прибегала к следующему: зерно грузили в порту Севастополя, а после загружали в море на другой зерновоз.

Большинство стран отказываются покупать зерно, если есть доказательства его происхождения из Крыма. Однако, по информации СМИ, краденное зерно попадало в Турцию и Сирию. Также предполагалось, что оно может попасть в Африку.

Расследователи NDR сообщали, что до конца 2022 года оккупанты могли вывезти 1,8 миллиона тонн зерна с оккупированных территорий Украины. ​​​​​​

Неоднократно сообщалось, что для таких манипуляций врагом используются судна "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев". Украинские правоохранители сообщали о подозрении капитанам этих судов. В Государственном департаменте Соединенных Штатов кроме этих двух судов называли также судно "Матрос Кошка".

В сентябре Украина наложила аресты на российские корабли "Амур 2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин", вывозившие зерно из порто оккупированного Крыма.

Информация, полученная Bellingcat, подтверждает ранее опубликованную информацию о том, что в течение года полномасштабной войны из Крыма и в Крым возили зерно, и раскрывает дополнительную информацию о том, как часто в порт заходили корабли и когда именно это происходило.

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