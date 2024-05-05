По словам местных чиновников, били реактивными снарядами из "Смерча".

Россия продолжает энергетический террор. Сегодня оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС из РСЗО "Смерч". По территории электростанции ударили пятью реактивными снарядами. Об этом "Суспільному" сообщил Владимир Проскунин - заместитель начальника городской военной администрации города Николаевка, где фактически расположена эта ТЭС.

"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", - рассказал чиновник.

По словам Проскунина, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной. Пострадавших в результате обстрела не было.

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Как писал УНИАН, днем 5 мая российские войска ударили по центру Харькова тремя управляемыми авиабомбами. По данным прокуратуры области, в результате обстрела пострадали 14 человек. Повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс, офисные здания.

Также мы рассказывали, что россияне усилили атаки на фронте. По словам спикера Сил обороны юга Дмитрий Плетенчука, россияне хотят побед до Пасхи.

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