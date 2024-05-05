Природная любознательность присуща всем кошачьим, но некоторые породы опережают остальные.

Большинство владельцев котов убеждены, что их пушистик, если не самый умный из всех, то точно не отстает от остальных. И хотя коты действительно достаточно умные животные, определенные породы заметно выделяются среди других.

Издание Scotsman назвало 10 кошачьих пород, представители которых обычно отличаются несколько более высоким уровнем интеллекта, чем другие. Вот эти породы:

Корниш-рекс . Эта особая порода кошек является одной из самых дружелюбных пород в мире, ее даже сравнивают с собакой! Имея запас природной любознательности, эти коты всегда находят способ открыть шкаф, который их заинтересовал. Бирманская кошка . Очень активная и всегда полна энергии. Они, как правило, любят общение и хорошо чувствуют себя в компании. Саванна . Энергичная и игривая порода саванна нуждается в постоянных развлечениях и пространстве. Им легко надоедает рутина и они всегда ищут что-то новое, что можно исследовать. Сиамская кошка . Любознательная и очень громкая сиамская порода кошек является одной из самых известных в мире. Они всегда остаются активными, чтобы утолять свою потребность к исследованию мира вокруг. Сингапурская кошка . Небольшая порода, которая любит лазить и играть, но они также очень умные коты - коммуникабельные и любознательные. Корат . Редкая порода кошек, но очень умная. Они очень внимательны к своему окружению и также могут научиться новым трюкам. Однако они любят дремать, поэтому не ждите, что они будут выполнять трюки целый день. Гавана . Имея шоколадную, гладкую и шелковистую шерсть, Гавана является популярной породой кошек. Они разговорчивы, любознательны и довольно умны. Балийская кошка . По сути, это длинношерстная версия сиамской кошки. Эти коты обожают исследовать все вокруг и не прочь поболтать с владельцем. Абиссинская кошка . Стройная, энергичная и очень умная. Им нравится подниматься высоко, чтобы осматривать все вокруг. Бенгальская кошка . Более известна своими отметинами на шерсти, что делает ее похожей на леопарда. Но это также очень умная и энергичная кошка.

Другие интересные материалы о домашних пушистиках

Как писал УНИАН, некоторые породы собак называют "собаками на липучке" из-за их привязанности к владельцу. Независимо от того, чем вы занимаетесь сейчас - плаваете в реке, гуляете или просто лежите на диване - они всегда хотят быть рядом.

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Также мы рассказывали о самых распространенных мифах о котах. Владельцам будет полезно знать, что большинство стереотипов о котиках не совсем соответствуют действительности.

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