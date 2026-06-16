В Украине перепишут цены на самый важный продукт: нардеп раскрыл, к чему готовиться

Некоторые другие основные продукты питания могут подешеветь.

В течение лета цены на хлеб в Украине вырастут на 15-20% из-за подорожания энергоносителей и удобркний в мире и увеличения расходов аграриев. Об этом в эфире "Новости.live" рассказал член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Дмитрий Солончук.

"Хлеб в любом случае подорожает на 15%. Из-за энергоносителей, из-за подорожания пшеницы – на 15-20%", – говорит нардеп.

Что касается стоимости куриного мяса, то она может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от активности экспортеров. Солончук называет коридор для ценовых колебаний на курятину в 15 гривень.

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"Я думаю, что на курицу цены будут колебаться в пределах 15 гривень. Это все зависит от того, как обстоят дела с экспортом. Если экспорт идет нормально, никаких блокировок нет – цена стабилизируется, немного поднимается. Если возникают какие-то проблемы с экспортом, то внутренний рынок перенасыщается и цена падает", – сообщает он.

А вот стоимость молочных продуктов в магазинах депутат считает завышенной и связывает этот факт с наценками торговых сетей.

"С молочной продукцией такая необычная ситуация. На полках магазинов она подорожала, а у фермеров закупочная цена на молоко упала с 22 до 16,5 гривни. Все, что выставляет ритейл для поставщиков, в сумме составляет 50%", – считает Солончук.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга считает, что в этом году украинские фермеры соберут достаточно картофеля для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Цена на картофель удержится на прошлогоднем уровне.

Между тем, в Херсонской области активно высаживают бахчевые – уже засеяно более тысячи гектаров арбузов и четыреста дынь. В связи с задержкой из-за погодных условий, первый урожай арбузов ожидают не раньше середины июля.

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