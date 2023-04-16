Венгрия, которая запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, обещает сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.
Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, министр Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. В частности, стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.
Сольский отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость односторонних решений.
"Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.
При этом, стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.
Запрет экспорта украинской агрпродукции - что надо знать
Венгрия вслед за Польшей запретила экспорт украинского зерна и другой продукции АПК. Кроме того, о решении временно запретить ввоз украинской агропродукции заявил и министр сельского хозяйства Болгарии.
В Польше этому решению предшествовали многодневные протесты фермерских ассоциаций, которые возмущались снижением цен на рынке и невозможностью реализовать собственную продукцию вследствие большого наплыва украинского зерна.
Эти протесты в конечном итоге привели даже к увольнению министра агрополитики Польши Генрика Ковальчика.
16 апреля в Польше сообщили, что запрет будет касаться также транзита украинского зерна в третьи страны.
В Европейской комиссии, реагируя на такие заявления Польши и Венгрии, отметили, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому такие односторонние действия неприемлемы.