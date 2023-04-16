Недавно правительство Венгрии временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции.

Венгрия, которая запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, обещает сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, министр Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. В частности, стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

Сольский отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость односторонних решений.

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"Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

При этом, стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

Запрет экспорта украинской агрпродукции - что надо знать

Венгрия вслед за Польшей запретила экспорт украинского зерна и другой продукции АПК. Кроме того, о решении временно запретить ввоз украинской агропродукции заявил и министр сельского хозяйства Болгарии.

В Польше этому решению предшествовали многодневные протесты фермерских ассоциаций, которые возмущались снижением цен на рынке и невозможностью реализовать собственную продукцию вследствие большого наплыва украинского зерна.

Эти протесты в конечном итоге привели даже к увольнению министра агрополитики Польши Генрика Ковальчика.

16 апреля в Польше сообщили, что запрет будет касаться также транзита украинского зерна в третьи страны.

В Европейской комиссии, реагируя на такие заявления Польши и Венгрии, отметили, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому такие односторонние действия неприемлемы.

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