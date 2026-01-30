Молочную отрасль охватил кризис: в Украине фермы на грани закрытия, - СМИ

Фермеры вынуждены работать себе в убыток.

Молокоперерабатывающие заводы в Украине снижают цены и сокращают объемы закупок сырья на фермах, что может остановить работу молочников или заставить их уйти с рынка. Об этом в комментарии Latifundist.com сообщила гендиректор Ассоциации производителей молока (АПМ) Анна Лавренюк.

"Молочным фермам с 1 февраля снизили цену на 0,5-1 грн/кг, то есть диапазон цен на экстрасорт опустился до 14-13,5 грн/кг. Кроме того, отдельные заводы сократили объемы закупки молока из-за перебоев энергоснабжения, трудностей со сбытом готовой продукции, давления импортной молочки в торговых сетях", – говорит Лавренюк.

Ухудшение условий труда производителей молока и ферм из-за обстрелов врага совпадает с общемировым трендом на удешевление молочного сырья и продуктов его переработки. Отрасль охватил крупнейший за последние 30 лет кризис, под прицелом которого оказались ключевые молочные регионы – Европа, Америка, Новая Зеландия.

Восстановление спроса на животные и молочные белки следует ожидать не ранее начала осени, поэтому некоторые малые и средние фермы в Украине рассматривают варианты временной остановки работы.

"Некоторые хозяйства говорят нам, что ждут до марта: если с рынка не будет положительных сигналов о восстановлении, то будут принимать решение о том, чтобы не сеять кукурузу на силос, договаривать скот остатками кормов 2025 года и прекращать работу молочной фермы", – подчеркнула Анна Лавренюк.

Увеличение импорта дешевого сыра из-за рубежа в конце прошлого года заставило украинских производителей сокращать объемы производства. Продажи отечественных сыров держались в основном за счет акций, что существенно сократило доходы сыроделов Украины.

Такая ситуация выглядит странной, ведь молоко в Европе дороже украинского. Однако заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас сказала УНИАН, что дело в более передовых технологиях его обработки и господдержке в Евросоюзе. При худшем сценарии развития событий украинская молочная отрасль может совсем исчезнуть, добавила она.

