В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько стоит сейчас

Капусту нового урожая отгружают в среднем на 16 % дешевле, чем в начале июня 2025 года.

В Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая – в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Тенденцию снижения цен в этом сегменте отраслевые эксперты связывают с сезонным увеличением предложения этих овощей из местных хозяйств. В то же время темпы реализации в этом сегменте рынка остаются довольно сдержанными.

По словам экспертов, причин снижения цен на эту продукцию несколько. Во-первых, после периода сильных дождей с грозами и градом погода практически на всей территории страны стабилизировалась, на фоне чего увеличились объемы предложения капусты урожая 2026 года на внутреннем рынке. Во-вторых, качество этой продукции не всегда удовлетворяет конечного потребителя, что также провоцирует снижение цен в этом сегменте.

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"В итоге, по состоянию на сегодняшний день большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже по 11–18 грн/кг (0,25–0,41 долл./кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в настоящее время капусту нового урожая на украинском рынке уже отгружают в среднем на 16% дешевле, чем в начале июня 2025 года.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 18,90 грн/кг.

При этом в АТБ капусту можно купить по 18,95 грн/кг.

В то же время в "Сильпо" цены начинаются от 15 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине впервые с начала года стоимость отечественного молодого картофеля на рынке опустилась ниже стоимости импортного овоща. Так, молодой картофель из-за рубежа стоит в среднем 45 грн/кг, тогда как украинский картофель – 42 грн/кг.

Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга пояснил, что существенная разница в стоимости украинского и зарубежного картофеля объясняется, главным образом, сезонностью выращивания овоща.

В конце мая в Украине выросли оптовые цены на морковь – до 17–25 грн/кг – тогда как неделей ранее ее стоимость не превышала 20 грн/кг. Однако, несмотря на подорожание, морковь все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом сезоне.

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