В Украине снова подорожал популярный овощ: какие цены сейчас

Стоимость корнеплода выросла сразу на 25%.

В Украине продолжают расти оптовые цены на морковь, которую сейчас отпускают в пределах 17–25 грн/кг – тогда как неделю назад ее стоимость не превышала 20 грн/кг. Таким образом, прошлогодний овощ стоит в среднем уже на 27% дороже, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На подорожание моркови влияют сразу несколько факторов. Это и сезонное истощение запасов овоща – закупщикам все сложнее приобрести необходимые объемы моркови высокого качества. Также оживилась и торговая активность на рынке корнеплодов в Украине. В результате сочетание этих причин вызвало дефицит качественной моркови на рынке и подтолкнуло цены вверх.

В то же время, несмотря на подорожание, морковь по-прежнему остается значительно дешевле, чем в прошлом сезоне. Так, в конце весны 2025 года украинские производители предлагали корнеплод в среднем на 84% дороже, чем сейчас.

Видео дня

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Морковь в "Сильпо" продают по 42,3 гривни за килограмм.

В Varus морковь на развес стоит 37,9 грн/кг.

В АТБ цена моркови составляет 37,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Пока прошлогодний урожай активно дорожает, на рынке дешевеют молодые овощи. Так, украинский молодой картофель на прошлой неделе потерял 20% стоимости. Импортный картофель подешевел еще сильнее – более чем на 25%.

Также на рынке сильно просела цена на клубнику, больше всего – на закарпатскую ягоду. Неделю назад некоторые продавцы отпускали ее дешевле, чем за сто гривен за килограмм. Средняя цена клубники из Закарпатья опустилась со 140 до 110 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: