Цена на молодой картофель обвалилась: украинский овощ продают дешевле импортного

В мае импортный картофель стоил в два раза дешевле, чем украинский.

В Украине впервые с начала года стоимость отечественного молодого картофеля на рынке опустилась ниже стоимости импортного овоща. Так, молодой картофель из-за рубежа стоит в среднем 45 грн/кг, тогда как украинский картофель – 42 грн/кг, сообщает сайт Столичного рынка.

Связана эта ситуация со значительным удешевлением урожая этого года от украинских фермеров в последнюю декаду мая. Так, еще 22 мая молодой украинский картофель стоил в среднем 60 грн/кг. По состоянию на 1 июня он потерял 30% своей стоимости. Сейчас овощ продают в пределах от 25 до 60 гривен за килограмм.

Разброс цен на импортный молодой картофель не столь значителен и составляет 43-50 грн/кг. При этом за последние десять дней весны он потерял всего 3 гривни, или 6,25% в процентном выражении.

Следует отметить, что стоимость зарубежного картофеля урожая этого года иногда опускалась значительно ниже текущей отметки в начале лета: например, 18 мая его средняя цена составляла 33 грн/кг. Долгое время импортный молодой картофель стоил вдвое дешевле украинского – например, 45 грн/кг против 100 грн/кг в середине мая.

Ранее директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга в беседе с УНИАН пояснил, что существенная разница в стоимости украинского и зарубежного картофеля объясняется, главным образом, сезонностью выращивания овоща.

Климатические условия в таких странах, как Азербайджан, Узбекистан и ряде других в Средней Азии, позволяют выращивать овощ раньше. Поэтому даже с учетом логистики завезенный картофель стоил дешевле украинского, пока местные фермеры не вошли активно в сезон.

Однако качество отечественного картофеля выше, отмечает специалист.

Еще одной проблемой, по словам Фурдыги, является нехватка мощностей по переработке овоща. Из-за этого Украина теряет ежегодно миллиард гривен только на закупке зарубежного картофеля фри, до 30 тысяч тонн которого завозят в замороженном виде.

