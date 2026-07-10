Цены будут самыми низкими: эксперт посоветовал, когда стоит покупать абрикосы и персики

За одним из этих фруктов стоит отправиться за покупками прямо сейчас.

Несмотря на пессимистичные прогнозы относительно урожая, в Украине сейчас активно торгуют абрикосами и персиками по умеренным ценам. Лучшие цены на абрикосы в этом году будут во второй декаде июля, сообщает УНИАН со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопку.

"Сезон украинских абрикосов в этом году фактически начался во второй половине июня, а в начале июля рынок уже перешел к массовому поступлению продукции. Поэтому наиболее благоприятный период для покупки абрикосов – примерно с 10 по 20 июля. Именно сейчас цены находятся близко к сезонному минимуму, хотя многое зависит от сорта, размера и качества плодов", – сообщает эксперт.

Что касается персиков, то пик их подешевения можно ожидать ближе к концу месяца.

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"Сезон украинских персиков стартовал в конце июня – начале июля, но основное увеличение предложения еще впереди. Пик поступления персиков ожидается во второй половине июля и первой половине августа. Соответственно, самые низкие цены на персики наиболее вероятны в конце июля – начале августа", – отмечает Гопка.

По состоянию на 8 июля рыночные цены на абрикосы составляли примерно 110–150 грн/кг, а на персики – 95–140 грн/кг, в зависимости от качества и места продажи. На рынке "Столичный" средняя оптовая цена абрикосов в начале июля составляла около 75 грн/кг, а персиков – около 80 грн/кг, сообщает аналитик.

Урожай абрикосов и персиков в Украине в 2026 году

Урожай абрикосов в этом году, скорее всего, будет ниже прошлогоднего, отмечает Гопка. Абрикос пострадал больше, поскольку цветет раньше и попал под весенние похолодания в наиболее уязвимую фазу. Урожай персиков также сократится, но в целом ситуация с ними выглядит несколько лучше.

"Худший сценарий не оправдался, но заморозки не прошли бесследно. В марте тёплая погода до +16…+18°C вызвала раннее цветение абрикосов и части персиков. После этого в отдельных регионах температура опускалась до -4°C. Для раскрывшихся цветков критическими могут быть уже -2…-2,5°C, а для молодой завязи – около -1…-1,5°C. Поэтому повреждение цветков и завязи действительно произошло", – сообщает эксперт.

Аналитик УКАБ отмечает, что в целом сады перенесли весенние заморозки лучше, чем предполагали самые пессимистичные прогнозы, но не намного легче и не без потерь.

"Больше всего пострадали абрикосы, несколько меньше – персики. Масштабы повреждений сильно различаются в зависимости от региона, сорта, расположения сада и фазы цветения во время заморозков", – резюмирует Гопка.

Цены на продукты в Украине – основные прогнозы

В конце апреля аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов предупреждал, что по худшему сценарию потери урожая абрикосов в Украине в этом году могут достичь 60%, а персиков – 50% по сравнению со среднегодовыми показателями. Это грозило двукратным ростом стоимости фруктов.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что до конца лета цены на мясную и молочную продукцию, а также на яйца будут стабильными с небольшими колебаниями в пределах 1–1,5%. А вот пик реализации овощей придется ближе к сентябрю – они подешевеют на 10–15%.

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