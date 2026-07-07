На рынке появились первые украинские арбузы: сколько стоит килограмм

Пока что фрукты завозят не из Херсонской области, а из Николаевской.

В Украине на рынке начали продавать первые отечественные арбузы нового урожая. Цены на арбузы пока довольно высокие – килограмм стоит 40 гривень в мелкой оптовой продаже, говорится в видеообзоре Столичного рынка.

Пока что это не знаменитые херсонские арбузы, а из Николаевской области. Сейчас на рынке доступны арбузы раннего сорта "Лузитана" небольшого размера с характерным желтым пятном на боку. Особенностью сорта "Лузитана", помимо быстрого созревания, является ярко-красная мякоть и высокое содержание сахара. Арбузы из Херсонской области должны поступить в массовую продажу во второй половине июня.

Среди фруктов продавцы на Столичном рынке предлагают абрикосы из Одессы по 85 грн/кг. Небольшие фрукты можно найти по 55 гривень за килограмм.

Видео дня

В ягодном сегменте на рынке появилась ежевика из Никопольського района. За килограмм крупных ягод просят 230–250 гривень. Небольшой голубикой торгуют по 240 грн/кг. По-прежнему доступна черешня – её продают по цене от 30 до 140 грн/кг.

Ягоды в Украине – цены и прогнозы

Сезон голубики в Украине в этом году начинается позже, чем обычно, из-за задержки в созревании ранних сортов. Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов сообщил, что на рынке преобладает импортная продукция. Импортная ягода значительно дороже сезонной отечественной голубики.

В то же время эксперт отметил, что урожай малины вырастет на 4–8% по сравнению с прошлым годом, однако и цена на неё будет выше. В начале сезона ягода стоила в среднем на 10–15% дороже, чем год назад.

Вас также могут заинтересовать новости: