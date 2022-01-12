Сельское хозяйство может стать спасательным кругом для украинской экономики, но этому мешают устаревшее налоговое законодательство, отсутствие конструктивного диалога государства с инвесторами и коррумпированное судопроизводство.

Так считает доцент Государственного налогового университета, кандидат юридических наук Андрей Гмырин. Анализу ситуации в агросекторе посвящен его новый блог, вышедший на портале Экономическая правда.

Эксперт пишет, что по разным оценкам Украина владеет 25% всех мировых черноземов, является лидером по экспорту подсолнечного масла и одним из крупнейших экспортеров зерна. Благодаря продаже своей агропродукции на европейских рынках страна получает ежегодно немалые объемы валютной выручки. Правда, считает аналитик, этими достижениями мы обязаны не столько государству, сколько его трудолюбивым гражданам и уникальным природным условиям.

Андрей Гмырин приводит слова ведущего эксперта в области сельского хозяйства и продовольствия Жиля Меттеталя, более 10 лет возглавлявшего департамент агробизнеса Европейского банка реконструкции и развития. Тот считает наш агросектор одним из наименее дотационных в мире: "Прямые дотации сельхозпроизводителям в ЕС составляют около 30-40%, в России – около 30% и продолжают расти. А в Украине размер дотаций очень мал, а часто вообще со знаком минус, как в Новой Зеландии и Австралии".

По словам автора блога, в 2021 году отечественные аграрии получили рекордный урожай сельскохозяйственных культур за всю историю Независимости. В то же время выращенную продукцию Украина продает за границу как сырье, теряя на этом огромные прибыли. Андрей Гмырин ссылается на мнение президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, который говорит, что для налаживания переработки украинским производителям нужны суммы в $17-18 млрд.

Далее ученый приводит данные Национального научного центра "Институт аграрной экономики", согласно которым капитальные инвестиции в агропродовольственные секторы экономики за январь-сентябрь 2021 составили 48,8 млрд грн, из них в сельское хозяйство – 33,3 млрд грн (это на 13% больше, чем за соответствующий период в прошлом году). В секторальном разрезе прирост инвестиций выглядит так:

сельское хозяйство и охота – 119,7 %;

лесное хозяйство – 331,0 %;

рыбное хозяйство – 121,5 %;

пищевая промышленность – 95,3 %.

Темпы роста капитальных инвестиций в аграрных секторах экономики за 9 месяцев прошлого года в 2,2 раза превысили темпы роста капиталовложений в отечественную экономику в целом, комментирует эксперт данные госстатистики.

Андрей Гмырин пишет, что по предварительным оценкам инвестиционного портала InVenture, в 2021 году в Украине в секторе сельского хозяйства и агробизнеса объем совершенных и анонсированных сделок слияний и поглощений (М&А) достиг $234 млн. По объемам инвестиций впереди аграрного сектора экономики стояли IТ-сектор, строительство, недвижимость и металлургия, а по количеству сделок с/х сектор уверенно занял второе место с 19 сделками. Он отмечает, что в сельском хозяйстве Украины сейчас работают такие иностранные компании, как Fromageries Bel, Louis Dreyfus, AgroFeed Kft., Limagrain, Grain Alliance, Glencore Agriculture Limited, Risoil SA, Vaderstad, Sierenz.

"Наверное, их сегодня было бы на несколько порядков больше, если бы не громкие дела по иностранным инвесторам в украинских судах", - пишет Андрей Гмырин.

В качестве примера он вспоминает недавно обнародованную историю об американском инвесторе, который основал в Украине собственный агробизнес, познакомился с другим бизнесменом, предложил ему должность директора своей компании, а еще через некоторое время обвинил партнера в краже. Дескать, тот присвоил часть капиталов фирмы - речь шла о сотнях тысяч долларов. Сегодня же инвестору инкриминируется подготовка покушения на бывшего компаньона и грозит пожизненное заключение. По мнению автора блога, этот и другие примеры никак не способствуют положительному имиджу нашего государства в глазах инвесторов.

Также в своем анализе Андрей Гмырин затрагивает вопрос влияния на развитие сельского хозяйства и приток инвестиций земельной реформы, принятой в 2021 году. По словам эксперта, в Украине сегодня пригодны для развития агропредпринимательства 43 млн га земли, используется почти 32 млн га, из которых около 24 млн га – на условиях аренды. 30 крупнейших агрохолдингов арендуют до 5 млн га угодий. То есть, с открытием рынка земли для потенциальных инвесторов (пока только отечественных) появляется много возможностей, говорит автор.

Он напоминает, что запуск рынка земли предполагает два этапа:

с 1 июля 2021 года с/х земли могут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 га в одни руки

с 1 января 2024 года это право получат также и юридические лица-резиденты. При этом площадь приобретаемого земельного участка не должна превышать 10 тыс га.

По мнению Андрея Гмырина, потенциальных эффектов от этого может быть много:

Приток инвестиций, как внутренних, так и внешних.

Развитие банковского сектора путем кредитования сделок по приобретению с/х земли и кредитования реального сектора под залог нового актива.

Расширение инфраструктуры и материально-технического обеспечения хозяйств.

Развитие перерабатывающей промышленности.

Развитие малых хозяйств, а также производителей многолетних культур.

Уменьшение объемов неофициальной обработки земли.

"Но существенным препятствием для прихода инвестиций в украинский агросектор считаю нехватку соответствующей инфраструктуры, сложность оформления сделок о продаже земли, отсутствие необходимой информации о наличии земельных участков в электронных реестрах и т.д. Безусловно, полностью оценить эффективность земельной реформы можно будет только после 2024 года. Тогда мы и увидим, какое количество инвесторов заинтересуются агросектором. Но уже сейчас государству следует начинать диалог с украинским бизнесом, прислушиваться к его предложениям, изменять законодательство (прежде всего налоговое), внедрять систему стимулов для тех или иных категорий агропроизводителей. Только тогда мы можем ожидать, что в сельское хозяйство придут мощные инвестиции, и вместо сырья наши предприниматели будут экспортировать за границу продукцию перерабатывающих предприятий", - заключает Андрей Гмырин.