В Одесской области расцвел цветок, который можно увидеть лишь в двух местах: чем он уникален

Желтый цветок очень красиво смотрится на фоне голубого неба, создавая цветовую палитру Украины.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", начало цвести очень редкое растение - мачок желтый. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который опубликовал соответствующее видео.

"В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в середине лета военного 2026 года начало цвести очень редкое травянистое растение из семейства маковых, занесенное в Красную книгу Украины. Это желтый мак, который растет в литоральной полосе на берегах Черного моря и лиманов", - сообщил исследователь.

Он отмечает, что в указанном национальном парке этот цветок растет лишь на двух участках пересыпа, где полностью отсутствует антропогенная нагрузка, и где он находится под строгой охраной.

Видео дня

По словам ученого, редкое растение очень красиво и на фоне неба в Причерноморье создает настоящую цветовую палитру Украины.

Как объясняет Русев, сокращение численности растения вызвано несколькими факторами, в частности узкой экологической амплитудой, низкой всхожестью семян, разрушением экотопов при укреплении берегов, рекреационной нагрузкой, сбором лекарственного сырья.

Исследователь считает, что для сохранения и восстановления этих цветов целесообразно создавать новые заповедные территории в морских прибрежных полосах, включая уникальный пересып лимана Сасик.

"Тузловские лиманы" - что еще почитать

Как писал УНИАН, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) исследователям удалось зафиксировать, как на побережье "сошлись" кулик и заяц - животное и птица застыли друг напротив друга, но не испугались.

Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что это произошло на лимане Шаганы, где много пищи для куликов. По его словам, когда над лиманами в национальном парке наступает затишье от войны России против Украины, дикая природа дает животным возможность отдохнуть и демонстрирует их толерантность друг к другу.

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