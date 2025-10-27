Точную причину такого окраса выяснить пока не удалось.

Смотрители собак, обосновавшихся в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, впервые заметили несколько собак с синей шерстью в зоне катастрофы. Об этом пишет Daily Mail.

Группа Dogs of Chernobyl опубликовала фото, на котором запечатлены несколько стай собак, по крайней мере одна из которых полностью синяя.

"На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причину и пытаемся поймать их, чтобы выяснить, что происходит. Скорее всего, они попали под какое-то химическое вещество", - говорится в сообщении.

Видео дня

В организации добавили, что, хотя цвет шерсти вызывает тревогу, собаки выглядят "очень активными и здоровыми".

Хотя команда не знает, что стало причиной синего окраса, пользователи социальных сетей высказали несколько предположений в комментариях к видео, опубликованным в Instagram и TikTok.

"Эта синеватая шерсть - результат внешнего загрязнения химикатами, которое можно смыть", - поделился один из пользователей TikTok.

Другой пользователь в комментариях написал:

"Удивительно, что эти собаки всё ещё достаточно плодовиты, чтобы размножаться, так долго контактируя с загрязнённой территорией".

Исследование, проведенное в 2024 году, показало, что у собак произошла мутация, и они приобрели новую "сверхспособность": они стали невосприимчивы к радиации, тяжелым металлам и загрязнению.

Ученые собрали образцы крови у 116 бродячих собак, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения, и обнаружили две разные популяции, генетически отличающиеся от других собак в окрестностях.

Отмечается, что это говорит о том, что они адаптировались к длительному воздействию этой токсичной среды и объясняет, почему они продолжают процветать на пустыре.

Норман Дж. Клейман, специалист по охране окружающей среды в Колумбийском университете, возглавил группу исследователей, изучавших, как жизнь в суровых условиях повлияла на генетику собак, поскольку катастрофы, загрязняющие или разрушающие среду обитания, могут вынудить диких животных адаптироваться к неблагоприятным изменениям окружающей среды.

Он и его коллеги собрали образцы крови у 116 "полудиких" собак, гуманно отловленных в районе Чернобыльской АЭС и в 15 километрах от неё, в городе Чернобыль. Затем образцы крови были доставлены в США для извлечения ДНК и анализа, который выявил уникальный генетический состав собак.

"Таким образом, двум небольшим популяциям собак удалось выжить в этой высокотоксичной среде. Помимо классификации динамики популяции этих собак... Мы сделали первые шаги к пониманию того, как хроническое воздействие множественных вредных факторов окружающей среды могло повлиять на эти популяции", - сказал Клейман.

Интересно, что загрязненная среда обитания собак привела к развитию у них генетических мутаций, которые передавались из поколения в поколение, в конечном итоге обусловливая их адаптацию к суровым условиям.

Жители Чернобыльского заповедника

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проживает по меньшей мере 120 лошадей Пржевальского. По словам исследователей, лошади Пржевальского - символ возрождения природы Чернобыльской зоны. Это единственный на планете вид настоящих диких лошадей, который чудом сохранился по сей день.

Вас также могут заинтересовать новости: