Наблюдения такого типа проводятся нечасто, хотя дают множество полезной информации.

Ученые провели исследование популяции рыб в водоемах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Оказалось, что видовой состав здесь несколько отличается от того, что можно увидеть в водоемах за пределами зоны, сообщает пресс-служба учреждения.

Ихтиологические исследования проводились в рамках программы "Летопись природы в Чернобыльском заповеднике" в низовьях рек Уж и Припять, а также в водоемах осушительной системы. По их результатам идентифицировано 19 видов рыб, в основном - типичные представители ихтиофауны исследуемых водоемов. И это ключевой момент.

"Интересным фактом является достаточно низкая численность в уловах инвазионных видов рыб, которые в других водоемах региона представлены значительно больше. Так, например, мы не выловили ни одной особи амурского чебачка и солнечного окуня. Численность головешки ротана и карася серебристого в осушительных каналах была минимальной. Возможно это связано с относительно естественным состоянием водоемов заповедника и достаточно стабильным состоянием ихтиоценозов", - говорится в сообщении.

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Исследователи объяснили, что в естественных, неизмененных водоемах чужеродным видам сложно прижиться, потому что там уже сформированы стабильные экосистемы.

Специалисты отмечают: изучение рыб в Чернобыльском заповеднике имеет особое научное значение. В зоне отчуждения сложились уникальные условия: здесь долго не было хозяйственной деятельности, сохранилась природа, а также есть постоянное влияние радиационного фона. Все это создает особую среду для наблюдения за тем, как меняется жизнь рыб в почти естественных условиях.

Если проводить такие исследования регулярно, это поможет понять, как меняется состав видов рыб, какую роль играют водоемы в сохранении редких видов, а также как без вмешательства человека восстанавливается водная фауна. Такие наблюдения важны для того, чтобы лучше понять, как рыбы влияют на состояние водоемов и как сохранять биоразнообразие в условиях воздействия радиации.

Хотя по результатам только одной экспедиции делать окончательные выводы сложно, исследователи надеются, что подобные работы будут продолжаться и помогут лучше изучить рыб в Чернобыльском заповеднике.

Другие новости о природе в Чернобыльской зоне

Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне отчуждения нашли редкую мышовку лесную, которая занесена в Красную книгу Украины. Животное обнаружили во время полевых работ сотрудники Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины.

Мышовка похожа на лесную мышь, но имеет гораздо более длинный хвост. Этот вид имеет более уязвимый статус и занесен также в Европейский Красный список, Бернскую конвенцию и директиву Европейского Союза "О сохранении природных оселищ и видов природной фауны и флоры".

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