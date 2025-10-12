Точное количество животных определить сложно, ведь они ведут полудикий образ жизни.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проживает по меньшей мере 120 лошадей Пржевальского. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

По словам исследователей, лошади Пржевальского - символ возрождения природы Чернобыльской зоны. Это единственный на планете вид настоящих диких лошадей, который чудом сохранился по сей день.

Речь идет о том, что в 1998 году в рамках программы "Фауна", целью которой было восстановление природного разнообразия украинского Полесья, в зону отчуждения завезли более двадцати лошадей Пржевальского из заповедника "Аскания-Нова". Сначала животные проходили адаптацию в специальном питомнике вблизи Чернобыля, а уже в следующем году их выпустили на волю.

В конце 1999-го в зоне сформировалось два табуна - возле сел Копачи и Корогод. Несмотря на то, что полесские леса и болота нетипичны для степных животных, лошади быстро освоились и приспособились. Естественный отбор оставил сильнейших, и популяция постепенно росла: если в 2000 году было около 38 особей, то через четыре года - уже более 60.

Сейчас, по оценкам ученых, в Чернобыльской зоне проживает более 120 лошадей Пржевальского. Однако точное количество определить сложно, ведь они ведут полудикий образ жизни, образуя несколько стабильных табунов.

Социальная структура этих животных напоминает древнюю гаремную систему: главный самец возглавляет несколько кобыл, а рядом живут "холостяки" - молодые жеребцы, которые проиграли борьбу за лидерство. Весной, во время брачного сезона, между ними идут ожесточенные поединки: животные срываются на дыбы, сцепляются копытами, демонстрируя силу и характер.

По словам исследователей, сегодня лошадь Пржевальского стала живым символом Чернобыльского радиационно-биосферного заповедника - места, где природа, освобожденная от человеческого влияния, снова обретает баланс. Здесь, среди лугов, заросших троп и диких лесов, эти редкие животные чувствуют себя свободно, как дома.

"Во время одной из экспедиций нам посчастливилось увидеть табун вблизи. Лошади неторопливо паслись на солнечной поляне, а потом, будто почувствовав любопытство, подняли головы и несколько минут спокойно смотрели прямо в объектив. Казалось, они позируют. Свободные, гордые, прекрасные - настоящие модели дикой природы", - рассказали в агентстве.

