Первое место по убийству людей среди животных занимает неожиданное существо.

Большинство живых существ, с которыми мы сталкиваемся ежедневно - это домашние животные. Однако в природе также живут дикие звери, которые не всегда дружелюбны к людям. И не всегда степень угрозы можно оценить по внешнему виду. Часто смертоносные создания выглядят совсем безобидно, а страшные на вид совсем не причиняют вреда.

Размышляя над тем, какое животное самое опасное в мире, вы можете представить огромного медведя или ловкого льва. Но на самом деле список действительно смертоносных существ удивит очень многих.

Какое животное топ-1 по убийству людей

Лидеров по убийствам людей среды всех животных планеты назвало издание BBC Science Focus. Этот рейтинг может удивить многих, ведь развеивает популярные мифы. Самые смертоносные существа на Земле - это далеко не акулы и медведи, как часто показывают фильмы.

Видео дня

Шестое место - скорпион

На планете живет более двух тысяч видов скорпионов. Большинство из них безопасны для нас, и только 25 представляют угрозу. Но даже их хватает, чтобы убивать около 3300 человек ежегодно. Самые опасные животные-убийцы из этого отряда - скорпионы-смертоносцы, обитающие на Ближнем Востоке и на севере Африки. Наибольшую угрозу они представляют для детей, пожилых людей и обладателей болезней сердца.

5 место - триатомовый клоп

Размышляя над тем, какое есть самое опасное животное в мире для человека, этот жук точно не придет вам на ум. Большинство украинцев о нем даже никогда не слышали, но эти клопы представляют большую угрозу для жителей Латинской Америки, убивая около 10 тысяч человек в год. Они переносят смертельно опасную болезнь Шагаса, что вызывает поражение сердца и кишечника. Для заражения даже не обязательно, чтобы насекомое вас кусало - достаточно взять ложку или потереть лицо немытыми руками.

4 место - собаки

Собаки считаются лучшими друзьями людей, но также могут представлять большую опасность. Жертвами четырелапых становятся почти 60 тысяч человек каждый год. Ещё выше количество случаев, когда пес не убивает, но оставляет тяжелую инвалидность. К тому же именно собаки становятся причиной 99% эпизодов заражения бешенства.

3 место - змеи

Если вы боитесь этих животных, то вашу фобию можно считать обоснованной. К счастью, среди украинских змей даже известная гадюка Никольского не представляет смертельной угрозы. Но на планете эти существа убивают почти по 140 тысяч людей ежегодно.

Если говорить о том, какое животное в мире самое опасное из пресмыкающихся, то это африканская черная мамба. Всего две капли яда могут убить человека. Также на планете есть змеи, которые душат или проглатывают жертву.

2 место - люди

Как бы иронично это не звучало, но второе самое опасное животное в мире за всю историю - это сам человек. Ежегодно около 400 тысяч людей погибает в убийствах.

1 место - комары

Это может звучать неожиданно, но самые опасные животные в мире - не грозные акулы или огромные медведи, а самые обычные комары.

Конечно, само по себе такое насекомое не может убить. Угрозу представляют инфекции, которые передаются укусом. Ежегодно из-за заболеваний, переносимых комарами, погибает приблизительно от 750 тысяч до миллиона людей. В число таких болезней входят малярия, вирус Зика и лихорадка Западного Нила. В Украине комары могут переносить дирофиляриоз.

В топ-10 по версии BBC также вошли львы, бегемоты, слоны и крокодилы.

Вас также могут заинтересовать новости: