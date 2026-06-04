На отдаленном острове обнаружили редкого попугая, который десятилетиями оставался загадкой

Синелобый лорикет является эндемиком Буру и больше нигде в мире не встречается.

Одну из самых загадочных птиц Индонезии - синегорлого лорикета - вновь обнаружили на отдаленном острове Буру после почти столетия почти полной неизвестности, пишет The Independent.

Ранее об этом ярком попугае было известно лишь благодаря одной фотографии 2014 года и нескольким музейным экспонатам. Считалось, что вид мог исчезнуть, пока вспышка зеленого оперения высоко на самой высокой вершине острова Буру не подтвердила: птица все еще существует.

Небольшой попугай, являющийся эндемиком Буру и не встречающийся больше нигде в мире, был замечен в апреле во время сложной экспедиции, организованной индонезийской группой альпинистов.

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Команде удалось не только сделать первые за 12 лет фотографии лорикета, но и впервые записать его характерные высокие крики, с помощью которых птицы поддерживают связь в густом лесном покрове. Его ярко-зеленое тело, оранжевый клюв, синяя затылочная часть головы и заостренный хвост стали ключевыми признаками для идентификации.

Говорят, что экспедиция целенаправленно искала именно этот вид, несмотря на минимальные шансы на успех.

"Когда ищешь птицу, которую документировали только один раз за последнее столетие, это кажется почти безнадежным делом", - отметил Джон Миттермайер, директор программы Search for Lost Birds в American Bird Conservancy.

Синеголового лорикета впервые описали на основе семи экземпляров, собранных в 1920-х годах. С тех пор он оставался одной из главных орнитологических загадок Индонезии: почти 90 лет его не удавалось зафиксировать, несмотря на многочисленные поиски в лесах на низких и средних высотах, вплоть до краткого появления в 2014 году.

Исследователи давно предполагали, что попугай не исчез, а просто обитает на больших высотах, куда предыдущие экспедиции не добирались. Горная местность, где в конце концов нашли лорикета, оставалась практически недоступной, пока местные альпинисты не проложили маршрут в горы.

Миттермайер отметил чрезвычайную сложность местности, упомянув "крутые известняковые склоны, обрывы, острые камни и полное отсутствие воды". В то же время он подчеркнул, что в идентификации птицы не было никаких сомнений.

"На острове нет других птиц, похожих на этих лорикетов, поэтому, как только мы их увидели, сразу поняли, кто это", - сказал он.

Во время экспедиции команда заметила по меньшей мере девять особей.

Орнитолог Джеймс Итон, который также участвовал в путешествии, описал изнурительные условия экспедиции - "дожди, острые известняковые скалы, бурные реки и отсутствие троп". По его словам, для того чтобы решиться покорить эту вершину, "нужна либо очень сильная мотивация, либо безумие".

"Для нас таким мотивом была именно эта птица", - добавил он.

Момент открытия после недели трудностей стал для команды поистине особенным.

"Когда нам удалось сфотографировать наш "святой Грааль", все трудности мгновенно исчезли… Это ощущение хорошо знакомо любителям адреналина", - вспоминает Итон.

По его словам, годы подготовки оказались "полностью оправданными".

"Такие моменты заставляют чувствовать себя живым и оправдывают всю твою преданность делу", - сказал исследователь.

В настоящее время синеголовый лорикет в Красном списке МСОП имеет статус вида с недостаточным количеством данных. В 2024 году его официально внесли в список "потерянных видов" в рамках программы Search for Lost Birds.

Миттермайер подчеркнул, что теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить численность популяции и возможные угрозы для птицы. По его словам, подобное открытие - "это первый шаг к возможности его защитить".

Для Итона повторное открытие лорикета стало напоминанием о скрытых чудесах природы.

На фоне постоянного потока негативных новостей он отметил: "Такие моменты радости и открытий напоминают, насколько прекрасен мир".

"Этот маленький зеленый попугай обитал здесь задолго до того, как люди ступили на остров, так же как птицы обитают в садах возле ваших домов. У них больше права быть здесь, чем у вас или у меня", - подчеркнул он.

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Напомним, в конце мая 8 красноногих ибисов выпустили в дикую природу в северо-центральной части Японии. Десятилетие назад этот вид птиц был объявлен исчезнувшим в стране. Сейчас их выпустили в небо над городом Хакуй в регионе Ното, где их в последний раз видели в естественной среде обитания. Указанные 8 ибисов происходят из успешной программы разведения в неволе, которая реализуется в центре по охране природы на острове Садо. Еще десять птиц ожидают возвращения в дикую природу.

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