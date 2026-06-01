Исчезли десятки лет назад: в дикую природу Японии удалось вернуть редких птиц

Восемь красноногих ибисов (Nipponia nippon) выпустили в дикую природу в северо-центральной части Японии – это стало знаковым событием, ведь десятилетие назад этот вид птиц был объявлен исчезнувшим в стране, пишет The Independent.

Отмечается, что в воскресенье, 31 мая, эти птицы взлетели в небо над городом Хакуй в регионе Ното – именно здесь их в последний раз видели в естественной среде обитания.

Выпуск птиц из индивидуальных деревянных клеток состоялся во время специальной церемонии с участием наследного принца Акисино, его супруги Кико и других официальных лиц. Местные жители собрались, чтобы приветствовать событие, а королевская чета перерезала ленту, после чего птицы смогли взлететь в небо.

"Эти восемь ибисов происходят из успешной программы разведения в неволе, которая реализуется в центре охраны природы на острове Садо в соседней префектуре Ниигата. Их выпуск знаменует новый этап для вида – еще десять птиц, по сообщениям, ожидают возвращения в дикую природу", – говорится в статье.

Символ Восточной Азии с долгой историей исчезновения

В Японии этот вид известен как токи. Это характерные белые птицы, происходящие из Восточной Азии, известные заметным оранжево-розовым оттенком под крыльями и яркими красными участками вокруг глаз.

В 1970-х годах они исчезли с главного японского острова Хонсю, в частности из-за чрезмерной охоты и деградации окружающей среды. Отмечается, что последний местный японский ибис умер в 2003 году на острове Садо.

Возвращение вида стало возможным благодаря программе разведения при поддержке Китая. В 1999 году пара птиц, переданная Китаем, дала потомство – первый птенец красноногого ибиса, родившийся в неволе, сообщило Министерство окружающей среды Японии. Дальнейшие программы разведения и охраны значительно укрепили популяцию.

С 2008 года, когда десять птиц из центра на Садо впервые выпустили в дикую природу на острове, их популяция там выросла примерно до 500 особей.

Выпуск в воскресенье также рассматривается как символ надежды для региона Ното, который до сих пор восстанавливается после разрушительного землетрясения 2024 года.

Опыт Южной Кореи

В 2019 году Южная Корея также вернула красноногого ибиса в дикую природу – спустя 40 лет после его исчезновения в стране.

По данным агентства Yonhap, 40 редких болотных птиц, выращенных в неволе, были выпущены в водно-болотные угодья Упо в провинции Южный Кёнсан, к юго-востоку от Сеула.

Последнее наблюдение красноногого ибиса на Корейском полуострове, вероятно, датируется 1979 годом – тогда птицу видели в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей.

В Днепр вернулись осетры

Напомним, что в русло Днепра возле Запорожья начали возвращаться краснокнижные осетры. Они исчезли оттуда более полувека назад из-за строительства Каховской ГЭС, а после ее подрыва в 2023 году рыбу снова заметили в этой местности.

Сотрудник Национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко рассказал, что раньше осетры приходили на нерест на территории ниже Запорожья, около окрестностей поселка Розумовка.

