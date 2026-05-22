Ученые открыли новый вид морского хищника, который был вдвое больше белой акулы

Ученые открыли новый вид морского хищника, который жил более 80 миллионов лет назад, вырастал до 13 метров в длину и терроризировал древние моря, пишет The Independent.

Новый вид получил название Tylosaurus rex, или сокращенно T. rex. Это был гигантский мозазавр - морская рептилия, обитавшая преимущественно на территории современного северного Техаса.

Название переводится как "король тилозавров", что отличает его от знаменитого сухопутного Tyrannosaurus rex - "ящера-тирана".

"Помимо своих огромных размеров - примерно вдвое больше самых крупных белых акул - T. rex, похоже, был гораздо более агрессивным, чем другие мозазавры", - заявил автор исследования Рон Тайкоски.

Согласно исследованию, опубликованному в Bulletin of the American Museum of Natural History, анализ хорошо сохранившихся окаменелостей, найденных в северном Техасе, выявил доказательства чрезвычайного уровня насилия внутри самого вида - такого ранее не фиксировали у других представителей Tylosaurus.

Исследователи проанализировали окаменелости из коллекции Американского музея естественной истории, а также более десятка подобных образцов из других учреждений. Ученые давно подозревали, что эти останки могут принадлежать другому виду.

Среди характерных особенностей - зубы с мелкими зазубринами, что является редкостью среди мозазавров.

Кроме того, эти окаменелости оказались на четыре миллиона лет моложе вида Tylosaurus proriger, к которому их ранее относили.

Название T. rex выбрали в честь палеонтолога Джона Турмонда, который еще в конце 1960-х годов первым предположил, что тилозавры могут быть отдельным видом.

Ученые также установили, что новый хищник обладал чрезвычайно мощными челюстными и шейными мышцами, что делало его одним из самых опасных морских хищников своего времени.

Один из экземпляров, хранящийся в музее Perot Museum и имеющий прозвище "Черный рыцарь", лишился кончика морды и имеет перелом нижней челюсти. По мнению исследователей, такие повреждения мог нанести только другой представитель этого же вида.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эволюционные связи между известными видами мозазавров требуют пересмотра, ведь большинство предыдущих исследований десятилетиями базировались почти на неизменном наборе данных.

Теперь ученые создали обновленную и значительно более обширную базу окаменелостей мозазавров, что может изменить представления об эволюции тилозавров.

"Это подчеркивает необходимость пересмотреть давние представления об эволюции мозазавров и модернизировать инструменты, которые мы используем для изучения этих культовых морских рептилий", - отметила соавтор исследования Амелия Зитлоу.

Другой автор работы, Майкл Полсин, добавил, что открытие меняет представления не только о внешнем виде, но и об эволюции мозазавров.

"Это еще раз подтверждает, что Техас является ключевым регионом для понимания древних морских экосистем и открывает новую эру исследований эволюционной истории этих грозных хищников", - подчеркнул он.

Напомним, хищные динозавры, такие как тираннозавр (Tyrannosaurus rex), имели крошечные передние лапы, поскольку использовали свои мощные головы в качестве основного оружия. Устрашающий T.rex был огромным динозавром, который вырастал до 12 метров в длину и 6 метров в высоту, но имел комично маленькие передние конечности - около 0,9 метра в длину, примерно как у человека.

Исследователи считают, что такие лапы этих массивных динозавров связаны с развитием их больших, мощных черепов, что отражает переход к охоте с помощью головы и челюстей вместо когтей.

