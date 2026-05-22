Аспирант отправился в леса Ирландии и случайно открыл новый вид очень ядовитого растения

Растение растет низко над землей.

Аспирант Корнельского университета Джастин Шолтен летом 2024 года пробирался сквозь густые заросли леса Саммерхилл (Ирландия) и фотографировал растения. Вдруг он увидел на лесной подстилке растение, которое его удивило, а именно розовую ягоду банеберри. Об этом пишет The Ithaca Voice.

"Я подумал: "О, надо посмотреть на это поближе"", - рассказал он.

Он тогда еще не знал, что растение, на которое он смотрел, было ранее неидентифицированным видом.

"Растение растет низко над землей. После цветения оно дает мелкие розовые плоды, похожие на бусинки. Хотя розовая банеберри и красива, все ее части ядовиты. Имея за плечами многолетний опыт исследований, первой мыслью Шолтена, когда он нашел это знакомо выглядящее плодоносящее растение, было то, что это может быть гибрид - а точнее, гибрид между белой банеберри и красной банеберри", - объяснили в материале.

Однако присмотревшись внимательнее, Шолтен заметил, что розовая ягода держится на толстом стебле, которое больше напоминало стебель белого банеберри.

"Я очень обрадовался, потому что считал вероятной гипотезу, что это гибрид или гибридный вид", - подчеркнул аспирант.

Издание отметило, что естественная гибридизация - это когда два разных вида размножаются в природе, создавая генетически отличное потомство. Исторически, как говорит Шолтен, естественная гибридизация считалась "таксономическим кошмаром", ведь она ставит под сомнение то, как люди определяют и понимают другие виды.

Чтобы получить более надежные данные, Шолтену нужно было бы обозначить все популяции розовой банеберии, которые он смог бы найти, и вернуться туда во время цветения растений, которое в этом регионе приходится примерно на начало мая.

"Спустя почти год после первого обнаружения растения Шолтен вернулся, чтобы понаблюдать за цветением розовой банеберии, и заметил некоторые особенности, которые указывали на то, что его первоначальная гипотеза могла быть ошибочной", - говорится в материале.

Таким образом, репродуктивные органы розовой банеберии не были похожи на органы тех видов, которые считались ее родительскими. У розовой банеберии рыльце было красным, тогда как у белой и красной банеберии рыльце полностью белое.

"[Зеленые некусающие мошки] известны тем, что их привлекает запах цитрусовых, и именно это заставляет нас думать, что эти цветочные ароматы, вероятно, играют довольно важную роль в этой репродуктивной изоляции", - отметил Шолтен.

Поэтому аспирант смог найти не гибрид банеберри, а совершенно новый вид, который обнаружен в штате за последние около 10 лет. Он назвал его Actaea rhodostigma.

В то же время, несмотря на привлекательный вид, такие ягоды очень ядовиты для человека. По словам Шолтена, даже довольно небольшая доза этих плодов может убить взрослого человека.

