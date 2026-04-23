Орнитологи развенчали давний миф о кукушках

Международная группа орнитологов опровергла одно из старейших предположений в естествознании, напрямую задокументировав, как обыкновенные кукушки откладывают яйца в гнезда-хозяева, расположенные внутри дупел деревьев. Об этом пишет Phys.org.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Animal Behaviour, предоставляют неопровержимые доказательства того, что кукушки не носят яйца в клювах - теория, существовавшая с древних времен.

Группа ученых под руководством доцента Роберта Томсона (Кейптаунский университет) и профессора Томаша Грима (Остравский университет) использовала видеонаблюдение для фиксации более 60 случаев откладки яиц в течение четырех сезонов размножения в Финляндии. Исследование сосредоточилось на взаимодействии между обыкновенными кукушками и их видом-хозяином, обыкновенной горихвостой, которая гнездится в закрытых дуплах деревьев, а не в открытых чашевидных гнездах.

Видео дня

"Эти наблюдения, наконец, позволяют нам увидеть, что на самом деле происходит во время откладки яиц в сложных условиях гнездования. Веками этот пробел в знаниях заполнялся предположениями. Теперь у нас есть прямые доказательства", - сказал Грим.

Две различные стратегии откладки яиц

Исследование показало, что кукушки используют две различные стратегии при паразитировании в дуплах. В некоторых случаях самки откладывают яйца снаружи входа в гнездо, фактически проецируя яйцо в дупло. В других случаях они заходят в гнездовую камеру непосредственно перед откладкой.

Интересно, что каждая стратегия предполагает компромиссы. Откладка снаружи снижает риск оказаться запертым внутри дупла, но увеличивает вероятность промахнуться мимо гнезда. Заход внутрь дупла обеспечивает точное размещение яйца, но сопряжен с рисками, включая нарушение структуры гнезда или застревание. Грим объяснил:

"Мы обнаружили, что прямая откладка внутри дупла имеет более высокую вероятность успеха, но также и большие потенциальные издержки. Этот баланс, вероятно, объясняет, почему обе стратегии сохраняются в популяции".

Результаты дают новое понимание эволюционной "гонки вооружений" между гнездовыми паразитами и их хозяевами. Виды, гнездящиеся в дуплах, такие как краснохвостка, могут извлекать выгоду из повышенной защиты от паразитизма, однако кукушки развили поведенческую гибкость, чтобы преодолеть эти барьеры.

"Это редкий пример явной поведенческой изменчивости внутри вида гнездовых паразитов. Это подчеркивает, насколько эти птицы адаптивны к различным экологическим ограничениям", - сказал Томсон.

Развенчание многовекового мифа

Важно, что одним из наиболее значимых результатов исследования является окончательное опровержение давнего убеждения о том, что кукушки могут переносить яйца в клювах, чтобы поместить их в гнезда хозяев. Ведущий автор Михал Кисучан заявил:

"В более старой литературе перенос яиц часто представлялся как факт, несмотря на отсутствие доказательств. Наши записи убедительно показывают, что кукушки откладывают яйца непосредственно в гнезда, даже в ситуациях, когда перенос может показаться проще".

Миф, восходящий к ранним натуралистам, включая Аристотеля, сохранялся в основном из-за сложности наблюдения за поведением при откладке яиц в скрытых гнездовых участках.

Почему это важно

Понимание того, как гнездовые паразиты используют различные условия гнездования, имеет центральное значение для более широких экологических и эволюционных исследований. Оно демонстрирует, что даже хорошо изученные виды могут обладать ранее неизвестной сложностью поведения.

Использование обширного видеомониторинга сотен гнездовых ящиков имело решающее значение для успеха проекта, подчеркивая ценность долгосрочных данных о поведении с высоким разрешением в экологии.

"Такие подробные наблюдения необходимы, если мы хотим полностью понять взаимодействие видов и его последствия для биоразнообразия", - добавил Томсон.

Какая самая медленная птица на планете

Если предположить, что речь идет о полете, а не о когнитивных способностях, то, самая медленная скорость полета (8 км/ч) была зафиксирована у самцов американских вальдшнепов во время брачных демонстраций.

