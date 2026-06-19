Гигантские питоны влияют на болота Флориды способом, которого никто не ожидал

Ученые объяснили, что змеи могут распространять семена несколькими способами.

Бирманские питоны, которые давно считаются одним из самых опасных инвазивных видов во Флориде, оказывается влияют на экосистему Эверглейдс неожиданным способом.

Как выяснили ученые, гигантские змеи не только уничтожают местную фауну, но и способствуют распространению растений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Zoology, передает Times of India. Отмечается, что исследование провели ученые Университета Флориды, специалисты Геологической службы США и природоохранной организации Юго-Западной Флориды. Анализируя содержимое пищеварительного тракта бирманских питонов, отловленных в Южной Флориде, ученые обнаружили внутри змей семена 25 различных видов растений.

Среди найденных образцов были семена как местных растений, включая пальму-капустницу и ползучий огурец, так и других видов. По словам исследователей, питоны становятся случайными переносчиками семян после того, как поедают птиц и млекопитающих, питающихся фруктами.

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Ученые объяснили, что змеи могут распространять семена несколькими способами: напрямую, проглатывая их вместе с пищей, косвенно - через добычу, а также посредством так называемого вторичного распространения семян. В этом случае питон съедает животное, в желудке которого уже находятся семена, а затем переносит их на большие расстояние.

Эксперименты показали, что этот процесс действительно работает. Почти 40% семян пальмы-капустницы пережили прохождение через пищеварительную систему питона и впоследствии успешно проросли.

По мнению ученых, это означает, что бирманские питоны могут способствовать распространению как местных, так и инвазивных растений в новых районах. В долгосрочной перспективе такое влияние способно изменить растительный покров Эверглейдс и повлиять на состояние уникальной болотной экосистемы.

Исследователи напомнили, что за последние 20 лет распространение бирманских питонов уже привело к резкому сокращению численности енотов, кроликов, лисиц и других местных млекопитающих. Многие из этих животных играли важную роль в распространении семян, поэтому их исчезновение может привести к дополнительным изменениям в природной среде.

Авторы работы подчеркнули, что последствия биологических инвазий часто оказываются гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. По их словам, влияние питонов выходит далеко за рамки прямого уничтожения животных и может запускать цепочку экологических изменений, последствия которых будут изучаться еще многие годы.

Специалисты отметили, что даже спустя десятилетия наблюдений бирманские питоны продолжают преподносить сюрпризы, демонстрируя новые способы воздействия на одну из важнейших водно-болотных экосистем мира.

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