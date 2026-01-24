В киевском ботсаду гибнет уникальная коллекция растений из-за отсутствия отопления, - СМИ

Тропическим растениям для выживания нужно не менее +15 градусов, а термометры показывают не более +3.

В большой купольной оранжерее Киевского ботанического сада имени Гришко замерзает уникальная коллекция тропических растений из-за отсутствия отопления. Об этом изданию "Новости.LIVE" рассказал заведующий отделом тропических растений Роман Иваников.

Он отметил, что коллекция оранжереи насчитывает около 4000 видов, является крупнейшей в Украине и имеет статус национального достояния. Однако сейчас сложилась "фактически критическая ситуация".

По словам Иванникова, для этих растений критически необходимо, чтобы температура в оранжерее не опускалась ниже +15 градусов Цельсия. Однако из-за отсутствия отопления термометры фиксируют температуру в +2...+3 градуса, а местами и 0 градусов.

Видео дня

Из-за холода растения уже сбрасывают листья, фиксируются некрозы тканей. И это не говоря об отсроченных долгосрочных последствиях, которые проявятся через неделю или месяц после возобновления отопления.

При этом обогреть оранжерею бытовыми средствами невозможно из-за огромных объемов помещения: высота потолка местами достигает 33 метров, а общая площадь оранжереи – более 1000 м². Поэтому спасет растения только восстановление централизованной подачи тепла.

По мнению ботаника, даже если этой ночью отопление восстановят, без потерь в коллекции уже не обойдется.

Ситуация с отоплением в Киеве

Как писал УНИАН, по состоянию на вечер в Киеве без централизованного теплоснабжения оставались около 3 300 многоэтажек. По словам столичного мэра Виталия Кличко, еще утром из-за массированной российской атаки в Киеве без тепла были почти 6 тысяч домов.

Энергетический эксперт Александр Харченко отметил, что российские атаки прошлой ночью снова были направлены по ТЭЦ и ключевым высоковольтным узлам Киева. Из-за последствий этой атаки, а также накопленного эффекта от всех предыдущих, по мнению эксперта, Киеву понадобится как минимум неделя, чтобы вернуться к более-менее прогнозируемым графикам отключений электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: