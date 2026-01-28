Ни дня без атак: Россия терроризирует Одессу ракетами и дронами, - The Guardian

Не имея возможности приблизиться к главному украинскому порту, Москва обстреливает город издалека.

В последние месяцы Россия усилила атаки на Одессу, поскольку противостояние в Черном море снова обострилось. Как пишет The Guardian, захват Одессы или даже установление морской блокады остаются вне досягаемости Москвы. Вместо этого Россия почти каждый день обстреливает город ракетами и беспилотниками, пытаясь оставить жителей без тепла и света.

"Россияне атакуют энергетическую инфраструктуру день за днем ​​и ночь за ночью, потому что сейчас так холодно, что они думают, что мы должны капитулировать. Сейчас ситуация в Черном море похожа на шахматную доску. Никому некуда двинуться. Мы оттеснили российские военные корабли к Новороссийску, но российская авиация по-прежнему контролирует воздушное пространство над большей частью Черного моря", - заявил пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Черное море – это и плюс, и минус

По словам губернатора Одесской области Олега Кипера, в военном отношении Черное море является активом для обороны страны, но также и осложняющим фактором.

"С одной стороны, это природный барьер, защищающий нас", – сказал он.

Но в отличие от других городов, расположенных дальше от побережья, включая столицу, чья система противовоздушной обороны расположена слоями, море затрудняет создание такой же глубокой обороны, создавая уязвимость для дальних ударов беспилотников, запускаемых с оккупированного Россией Крыма, и ракет.

"Самое страшное нападение произошло 13 декабря, – сказал Кипер. – После этой массированной атаки по меньшей мере 60% Одесской области остались без электричества, без воды, без отопления и водоснабжения. Это зависит от общей ситуации в стране, но сейчас есть дома и районы, где электричество отсутствует до 10 часов в день".

Психологическое давление

Как отметил подполковник Денис Носиков, глава группы территориальной обороны на юге, в последние пару месяцев противник использует комбинированные атаки ракетами и беспилотниками "Шахед",

"Цель – оказать психологическое давление на население Одесской области. Они хотят подорвать наш моральный дух. Поэтому каждый день мы сталкиваемся с атаками "Шахед". В то же время мы видим российские психологические операции в социальных сетях", - сказал он.

Все это, по словам Носикова, требует от Украины одинаково серьезного отношения ко всем элементам российской угрозы на суше, на море и в воздухе.

"Даже сейчас мы готовим Одессу к круговой обороне с противотанковыми ловушками, зонами поражения и минами, – сказал он. – Мы всегда будем серьезно относиться к этой российской угрозе, даже если я считаю, что приказ Путина взять Одессу станет самым большим поражением России в этом регионе".

Как отмечает директор Лицея строительства и архитектуры Игорь Черненко, раньше атаки случались раз в неделю, а теперь – каждую ночь.

"Что они делают? Потому что Одесса – жемчужина у моря. Русские всё ещё думают, что она принадлежит им. А тот, кто возглавляет Россию, мыслит как террорист", - отмечает он.

Сегодня ночью Одесса снова была под атакой

Под ударами дронов оказались, в частности, порт и Свято-Успенский патриарший мужской монастырь.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали трое гражданских: 21-летний, 67-летний и 80-летний мужчины. Один травмированный житель города госпитализирован.

Также в результате удара БПЛА по территории порта разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания.

