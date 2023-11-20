Исследователи предложили несколько альтернативных способов защиты мировых лесов и древесины.

Ученые предупреждают, что распространение разрушительных лесных пожаров может привести к нехватке древесины и бумаги.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что лесные пожары становятся все более распространенными, что ставит под угрозу поставки древесины. В период с 2001 по 2021 год лесные пожары уничтожили запасы древесины, эквивалентные размерам Британии, пишет Newsweek.

"Лесные пожары угрожают таким отраслям, как лесозаготовля и производство бумаги, и эта угроза гораздо серьезнее, чем думает большинство людей", - отмечают авторы исследования.

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Лесные пожары, особенно на западе США, в Канаде, Сибири, Бразилии и Австралии, за последние 10 лет стали более распространенными.

Поскольку ожидается, что к 2050 году спрос на древесину утроится, исследователи из Кембриджского университета в Великобритании и Австралийского национального университета подчеркнули необходимость принятия срочных новых стратегий по борьбе с лесными пожарами. По данным исследователей, в настоящее время около трети лесов мира используется для производства древесины на сумму 1,5 триллиона долларов в год.

Чтобы определить, какое влияние лесные пожары оказывают на запасы древесины, ученые проанализировали карты лесозаготовок и сравнили их с лесными пожарами, чтобы выяснить, насколько упало производство древесины.

Они обнаружили, что с 2001 по 2021 год во всем мире было сожжено до 25 миллионов гектаров древесины. В последние годы также участились лесные пожары. До 2015 года лесные пожары ежегодно сжигали около 1 миллиона гектаров. Теперь они сжигают в три раза больше.

Португалия и Австралия потеряли наибольший процент своих лесных угодий из-за лесных пожаров. "Такие большие потери запасов древесины приведут к дефициту внутренних поставок древесины, что поставит под угрозу рабочие места, связанные с лесоматериалами, и, вероятно, вынудит увеличить зависимость от импорта или перейти к более быстрому производству древесины через плантации", - говорят исследователи.

Проблема в том, что требуется до 100 лет, а иногда и больше, чтобы вырастить дерево, которое можно будет рубить на древесину. А по мере увеличения количества лесных пожаров эти деревья уничтожаются в больших масштабах, быстрее, чем их можно восстановить.

"Таким образом, увеличение частоты сильных лесных пожаров означает, что меньше участков леса будут избегать огня в течение достаточно долгого времени, чтобы достичь возраста лесозаготовок... Кроме того, учитывая долгосрочный характер производства древесины, обычно с циклами рубки от 40 лет до более чем столетия, будущие культуры древесины по мере созревания столкнутся с совершенно другим климатом", - говорят исследователи.

Лесные пожары могут возникать по ряду причин, включая удары молний и деятельность человека, например поджоги. Однако эксперты полагают, что в последние годы они увеличились из-за изменения климата.

По данным Национальной интегрированной информационной системы США по засухе, антропогенное изменение климата способствовало увеличению на 172% площадей, выжженных лесными пожарами с 1971 по 2021 год. По их оценкам, в ближайшие десятилетия количество выгоревших площадей будет продолжать увеличиваться.

Есть опасения, что нехватка древесины в лесах может вынудить отрасль обратить внимание на другие тропические леса, которые важны для окружающих экосистем и сохранения определенных видов.

Исследователи предложили несколько альтернативных способов защиты мировых лесов и древесины, в том числе выращивание большего количества древесины на плантациях. По данным The Conversation, на хорошо управляемых плантациях можно производить древесину в течение 20 лет.

Изменение климата - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили, что некоторые листья в тропических лесах от Южной Америки до Юго-Восточной Азии становятся настолько горячими, что больше не могут фотосинтезировать. Это может привести к серьезным последствиям для мировых лесов.

Способность листьев к фотосинтезу начинает снижаться, когда их температура достигает около 46,7 градусов по Цельсию. Ученые назвали процент листьев, которые уже переходят критический температурный порог, после чего их способность к фотосинтезу нарушается.

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