Согласно данным ученых, в ближайшие три десятилетия число экстремальных лесных пожаров увеличится на 30%.

Экстремальные лесные пожары на Земле будут множиться из-за изменения климата.

Ожидается, что в связи с изменением климата, вызывающим засухи, и вырубкой лесов число экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном Программой ООН по окружающей среде, сообщает Reuters.

Согласно исследованию, лесные пожары сжигают территорию, которая не была склонна к горению в прошлом, например, арктическую тундру и тропические леса Амазонки.

"Мы наблюдаем значительное увеличение числа пожаров в северной Сирии, северной Сибири, восточной части Австралии и Индии", - сказал австралийский правительственный исследователь лесных пожаров Эндрю Салливан.

В то же время, согласно второму исследованию, опубликованному на прошлой неделе в журнале Nature, медленное исчезновение прохладных влажных ночей, которые когда-то помогали гасить пожары, также означает, что их становится все труднее тушить.

Поскольку за последние четыре десятилетия температура в ночное время росла быстрее, чем днем, исследователи обнаружили увеличение на 36% количества часов после наступления темноты, которые были достаточно теплыми и сухими для поддержания огня.

"Это механизм, благодаря которому пожары становятся гораздо более масштабными и экстремальными", - сказала Дженнифер Балч, ведущий автор исследования природы и директор лаборатории Земли Университета Колорадо в Боулдере.

Напомним, Аргентину охватили самые масштабные в истории страны лесные пожары. Пламя быстро распространяется. За сутки огонь охватывает около 30 тысяч гектаров. Более тысячи пожарных и армейцы пока не в состоянии удержать этот прогресс. Мешают сильный ветер и жара.

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