Медведь лишил кабана обеда: на госгранице зафиксировали забавный случай (видео)

Кадры из жизни диких животных попали в объектив камеры пограничников.

На государственной границе Украины и Румынии камеры наблюдения зафиксировали забавный случай – медведь отогнал взрослого кабана от кукурузы, которую тот нашел и начал есть.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, камеры мониторинга на границе в Черновицкой области зафиксировали, как взрослый кабан наткнулся на кукурузу и решил устроить себе сытный обед. Однако, как отметили пограничники, несмотря на свою самоуверенность, зверь не терял бдительности, и не зря – неподалеку появился настоящий хозяин этих мест.

"Камеры запечатлели момент – кабан уже собирался пообедать, но у медведя были совсем другие планы на этот день. Косолапый просто пришел и забрал свое", – рассказали в ГПСУ.

На обнародованном видео можно увидеть, как кабан начинает лакомиться едой, однако вдруг бросается в заросли. Буквально через мгновение на месте, где рассыпана кукуруза, появился медведь и начал неспешно угощаться.

"Медведь быстро дал понять, кто претендует на угощение. Без лишних колебаний косолапый вытеснил конкурента и спокойно приступил к трапезе. После этого никто из животных не решился приблизиться к обеду лесного гиганта", – отмечают в пограничной службе.

В ГПСУ объясняют, что сегодня за ситуацией на государственной границе следят не только пограничные наряды, но и разветвленная сеть технических средств наблюдения. Она позволяет оперативно контролировать обстановку даже в самых отдаленных уголках приграничья и в то же время открывает уникальную возможность наблюдать за удивительной жизнью дикой природы.

"Это видео является напоминанием о том, что приграничные районы могут быть опасными. Встреча с дикими животными в реальной жизни представляет угрозу для здоровья и даже жизни человека", – подчеркивают в ГПСУ.

Другие новости о жизни животных в приграничной зоне

Зимой пограничники зафиксировали лосей и косуль в украинских лесах. Интересную жизнь животных запечатлел Волынский отряд ГПСУ – на опубликованном видео лоси и косули занимались "личными делами" – искали пищу и прогуливались по лесу. Пограничники шутили, что у этих животных нет паспортов, но есть полная свобода передвижения в украинских лесах, где они устраивают уютные лежанки в снегу и неторопливо бродят по тропинкам.

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