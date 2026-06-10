Вожак первым бросается на врага: в районе ЧАЭС 'засветился' интересный зверь (фото)

Осенью самцы сражаются между собой за самок и могут потерять значительную часть своего веса.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в фотоловушку попал кабан. Соответствующее фото обнародовали специалисты заповедника.

"Ну что это за харизматичный красавец среди зеленой травы? Дикий кабан – тот самый персонаж, который в лесу всегда "при деле": уверенный, сильный и с характером!", – отмечают исследователи.

Они также рассказали топ-5 фактов о диком кабане:

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1. Кабан – одно из первых животных, прирученных человеком. Они очень умны, наравне с собаками.

2. Вожак в стаде кабанов – самая старшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.

3. Хорошее обоняние позволяет кабанам почувствовать запах еды на расстоянии более пяти километров.

4. Поздней осенью откормленные и полные сил кабаны сражаются между собой за самок. На таких турнирах самец может потерять значительную часть своего веса.

5. Самый сильный кабан во время гона может оплодотворить до 8 самок.

Другие интересные новости экологии

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали второй случай гнездования краснокнижной краснохохлой золотоголовки– самой маленькой птицы Украины.

Во время наблюдений специалистам удалось заметить самца, который регулярно приносил насекомых в гнездо. Именно это является вероятным признаком выкармливания птенцов. Свою роль в появлении этого редкого вида могли сыграть насаждения ели возле административных зданий в Чернобыле. Ведь именно хвойные деревья создают для краснохохлой золотоголовки благоприятные условия для гнездования и поиска корма.

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