Вожак первым бросается на врага: в районе ЧАЭС 'засветился' интересный зверь (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в фотоловушку попал кабан. Соответствующее фото обнародовали специалисты заповедника.
"Ну что это за харизматичный красавец среди зеленой травы? Дикий кабан – тот самый персонаж, который в лесу всегда "при деле": уверенный, сильный и с характером!", – отмечают исследователи.
Они также рассказали топ-5 фактов о диком кабане:
1. Кабан – одно из первых животных, прирученных человеком. Они очень умны, наравне с собаками.
2. Вожак в стаде кабанов – самая старшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.
3. Хорошее обоняние позволяет кабанам почувствовать запах еды на расстоянии более пяти километров.
4. Поздней осенью откормленные и полные сил кабаны сражаются между собой за самок. На таких турнирах самец может потерять значительную часть своего веса.
5. Самый сильный кабан во время гона может оплодотворить до 8 самок.
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Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали второй случай гнездования краснокнижной краснохохлой золотоголовки– самой маленькой птицы Украины.
Во время наблюдений специалистам удалось заметить самца, который регулярно приносил насекомых в гнездо. Именно это является вероятным признаком выкармливания птенцов. Свою роль в появлении этого редкого вида могли сыграть насаждения ели возле административных зданий в Чернобыле. Ведь именно хвойные деревья создают для краснохохлой золотоголовки благоприятные условия для гнездования и поиска корма.