Бродят по лесам 'без паспортов': пограничники показали, каких 'гостей' зафиксировали в снегу

Дикие животные обустраивают уютные лежанки и ищут пищу.

Пограничники зафиксировали лосей и косуль в украинских лесах. Интересную жизнь животных зафиксировал Волынский отряд ГПСУ. На видео, которое, вероятно, сделано с помощью беспилотника, можно увидеть диких животных в снегу. В частности, лоси и косули занимаются "личными делами" - ищут пищу и просто прогуливаются по лесам.

"Волынский пограничный отряд докладывает: ситуация под контролем, а в объективе – особые гости. Эти грациозные лоси и косули не имеют паспортов, но обладают полной свободой передвижения в наших лесах. Они обустраивают уютные лежанки в снегу и неторопливо бродят по белым тропинкам", - сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Экосистемы и дикая природа украинских регионов

Ранее УНИАН писал, что пограничники отделения инспекторов "Богдан" Мукачевского отряда на высокогорной территории Украины зафиксировали рысь, которую военнослужащие ГПСУ называют "хорошо знакомым инспектором". Говорят, что этого волосатого ревизора помнят еще котенком - во время патрулирования пограничникам не раз попадались его следы.

Хищника сняли приборы дистанционного мониторинга на украинско-румынском участке границы. Военнослужащие напомнили, что рысь за сутки может пройти до 30 км и лучше других кошачьих приспособлена к снегу. Интересно, что местами снег достигает в высоту 2 метров, морозы, ветер и низкая видимость затрудняют даже опытные походы. Поэтому людям лучше этими чащами не бродить.

Кроме того, мы также сообщали, что в степи Одесской области появилась одна из самых быстрых хищных птиц Евразии.

Речь идет о том, что эта территория является важным центром сохранения степных экосистем, а выпуск - частью долгосрочной программы по ревайлдингу степных экосистем юга Украины.

