На Буковине из-за карантина срезали два миллиона тюльпанов (видео)
10:33, 27 апреля 2020Экология
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Фермеру пришлось уничтожить огромное цветочное поле.
На Буковине фермер через карантин уничтожил 2 миллиона тюльпанов
На Буковине фермер уничтожил 2 миллиона цветов.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, владелец тюльпанового поля из-за карантина не смог устроить традиционный цветочный фестиваль, поэтому решил хотя бы попытаться спасти луковицы.
Три дня вместе с работниками он срывал бутоны тюльпанов на площади полтора гектара.
Ежегодно полюбоваться цветами, провести фотосессию или купить букет к фермеру приезжали сотни туристов. А в этом году из-за карантина он потерпел убытки уже на более 20 тыс. долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее на Херсонщине из-за карантина отменили цветочный фестиваль "Маленькая Голландия". Тюльпаны и нарциссы срезали и увезли в больницы.
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