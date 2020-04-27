На Буковине из-за карантина срезали два миллиона тюльпанов (видео)

Фермеру пришлось уничтожить огромное цветочное поле.

На Буковине фермер уничтожил 2 миллиона цветов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, владелец тюльпанового поля из-за карантина не смог устроить традиционный цветочный фестиваль, поэтому решил хотя бы попытаться спасти луковицы.

Три дня вместе с работниками он срывал бутоны тюльпанов на площади полтора гектара.

Ежегодно полюбоваться цветами, провести фотосессию или купить букет к фермеру приезжали сотни туристов. А в этом году из-за карантина он потерпел убытки уже на более 20 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее на Херсонщине из-за карантина отменили цветочный фестиваль "Маленькая Голландия". Тюльпаны и нарциссы срезали и увезли в больницы.

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