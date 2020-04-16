На Херсонщине из-за эпидемии отменили фестиваль тюльпанов – цветы раздали медикам (видео)
На Херсонщине из-за карантина отменили цветочный фестиваль "Маленькая Голландия". А тюльпаны и нарциссы срезают и увозят в больницы. Так фермеры и волонтеры хотят подбодрить медиков в нынешнее нелегкое время.
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Как сообщается в сюжете ТСН, почти полмиллиона тюльпанов в Любимовке Херсонской области в этом году цветут без туристов. В конце концов фермеры решили срезать тюльпаны и подарить их врачам. Срезкой цветов и их розвозкой по больницам занимались волонтеры.
Фермеры надеются, что если весенним цветам пофестивалить не удалось, ситуацию летом исправят лилии и лаванда. А еще – шафран, который расцветет уже осенью.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что празднование Пасхи 19 апреля дома должно остановить распространения коронавируса в Украине.
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