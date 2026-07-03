Возле ЧАЭС расцвел уникальный цветок, который до этого 10 лет провёл под землёй (фото)

Несмотря на неприметный вид, эти цветы цветут до двух месяцев и источают нежный медово-ванильный аромат.

В зоне отчуждения заметили уникальный цветок гнездовку, которая 10 лет находится под землей ради двух месяцев цветения. Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Как отмечается, каждый вид полесских орхидей уникален, имеет свой характер и удивительные особенности, но среди них есть растение, которое ведет удивительно тайный образ жизни.

"Гнездовка обыкновенная большую часть своей жизни проводит в сумерках под землей. В отличие от большинства растений, она полностью утратила хлорофилл и не способна к фотосинтезу. Все необходимые питательные вещества она получает благодаря грибной нити, паразитируя на микоризообразующих грибах. Через них она фактически питается органическими веществами, которые деревья передают своим грибным симбионтам. Такой способ питания называют микогетеротрофией", – говорится в сообщении.

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Эта необычная история, отмечают специалисты, начинается еще с семени. Ведь растение может прорасти только при участии гриба, и эта связь сохраняется на протяжении всей его жизни. При благоприятных условиях гнездовка может до десяти лет оставаться под землей, постепенно формируя корневище с густо переплетенными корнями, которое внешне напоминает птичье гнездо. Именно эта особенность и легла в основу ее украинского названия.

Лишь примерно на десятом году жизни сквозь толщу прошлогодней листвы под пологом леса появляется желтовато-бурый цветонос. Лишенный зеленой окраски, он почти незаметен среди опавшей листвы, словно намеренно маскируется, чтобы не привлекать к себе внимания. Это разительно отличает гнездовку от большинства цветущих растений, которые, напротив, привлекают опылителей яркими красками.

По словам специалистов, несмотря на свою невзрачность, цветки гнездовки цветут до двух месяцев и источают нежный медово-ванильный аромат, привлекающий насекомых-опылителей. После цветения растение снова может на несколько лет "исчезнуть" под землей, ожидая благоприятных условий для следующего появления.

Из-за чрезвычайно специфической биологии, зависимости от микоризных грибов, а также разрушения мест произрастания и нарушения лесных почв численность гнездовки обыкновенной стремительно сокращается. Как отмечается, именно поэтому этот уникальный вид занесен в Красную книгу Украины.

Другие цветы Чернобыльского заповедника

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкий цветок – наперстянку. Название она получила за сходство цветков с наперстками. С латыни название Digitalis переводится как "палец", английское название Foxglove – лисьи перчатки – происходит от легенды, согласно которой феи подарили цветы лисицам, чтобы те, надевая их на лапки, они могли бесшумно ходить по лесу. Французы называли её перчатками Девы Марии, в Германии – шапочками лесных эльфов, ирландцы видели в ней "ведьмин наперсток".

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