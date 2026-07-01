Возле ЧАЭС заметили редкое растение, овеянное легендами (фото)

Хотя растение ядовито, его используют при изготовлении лекарств от сердечных заболеваний.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкий цветок – наперстянку, которая очень красива, но в то же время ядовита.

По словам специалистов учреждения, свое название на украинском языке она получила из-за сходства цветков с наперстками, которые словно кто-то специально собрал и развесил по лесу.

"Наперстянка, гордо возвышающая над лесными травами своим колосообразнным соцветием, словно всем своим видом показывает: среди цветов другой такой не найти. И действительно, не найти цветка, который одновременно напоминает и соцветие легких трепетных колокольчиков, и изящные, словно произведение художника, перевернутые бокалы", – говорится в сообщении.

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С латыни название Digitalis переводится как "палец", английское название Foxglove – лисьи перчатки – происходит от легенды, согласно которой феи подарили цветы лисицам, чтобы те, надев их на лапки, могли бесшумно ходить по лесу и незаметно пробраться в курятник.

Отмечается, что цветок был настолько популярен, что почти в каждой стране ему давали свое название. Французы за его красоту называли наперстянку перчатками Девы Марии, в Германии – шапочками лесных эльфов, а ирландцы видели в ней "ведьмин наперсток".

"И неудивительно, ведь все растение ядовито, содержит большое количество сердечных гликозидов. Особенно много их в листьях, употребление которых может привести к непоправимым последствиям. Но ирландские знахари еще в V веке сумели подобрать дозировку, создав лекарство от сердечных болезней, которое в научную медицину было введено в 1785 году", – рассказали исследователи.

В заповеднике добавили, что наперстянка крупноцветковая – регионально редкий вид для Киевской области, нуждающийся в охране. Растет в рыхлой, богатой органическими веществами почве. Цветет она в июне-июле, опыляется насекомыми, для которых цветки также могут служить укрытием в дождливую погоду и прохладные ночи. Несмотря на то, что растение дает много семян, размножается оно довольно медленно, ведь не все семена способны прорасти.

Другие новости о растениях в Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльской зоне заметили краснокнижный цветок под названием "любка". Согласно легендам, это волшебное зелье обладает сильной приворотной и отворотной силой. Такую силу приписывали подземной части растения, представленной двумя клубнями: старым, более темным, сморщенным, отмирающим, и новым – светлым и сочным. Также растению приписывают лечебные свойства, но научно это не доказано.

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