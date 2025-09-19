В пиковые дни Венецию посещало почти 25 тысяч туристов, что составляет половину населения города.

В следующем 2026 году туристы за однодневные визиты Венеции будут должны платить налог с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле. Городской совет Венеции подтвердил, что плата за однодневные поездки, которую ввели летом в 2024 году, будет восстановлена в следующем году, пишет Euronews.

Издание отмечает, что этот налог имеет целью ограничить однодневный туризм, из-за которого нередко этот небольшой город переполняется людьми в самые напряжённые месяцы и приносит мало пользы его жителям.

Данные за текущий год указывают на то, что количество однодневных посетителей, несмотря на введение сбора, лишь незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

Примечательно, что в пиковые дни Венецию посещало почти 25 000 туристов, что равно половине населения Венеции.

Издание информирует, что в следующем году однодневные туристы будут вынуждены платить сбор с пятницы по воскресенье с апреля по июль. Более того, как и в текущем году, плата за однодневную поездку будет действовать в часы пик с 8:30 до 16:00. В другие часы доступ должен быть бесплатным.

В публикации говорится, что есть и ряд исключений. Так, платить налог не надо жителям Венеции и посетителям города, которые родились здесь, студентам, работникам, а также туристам, которые будут иметь бронирование в гостинице или другом месте проживания.

Издание информирует, что туристы могут "забронировать" свой день в Венеции на специальной платформе. Однодневным туристам будет предоставляться QR-код, который проверяется на семи контрольных пунктах по всему городу, включая главный железнодорожный вокзал.

Посетители, которые бронируют отель, вводят информацию о нем и также получают QR-код, который нужно показать на контрольных пунктах. Однако, им не нужно платить сбор, поскольку их счет за отель уже включает плату за проживание в Венеции.

Указывается, что в этом году туристы, которые не сделали бронирование за четыре дня до прибытия, должны были заплатить 10 евро вместо обычных 5 евро. Какой будет плата в 2026 году, совет пока не решил.

Советы для будущих туристов

Ранее УНИАН сообщал, что опытная туристка и тревел-журналистка Кейтлин Розати уже успела посетить 90 стран мира. Примечательно, что путешествовала она сама. Туристка назвала 5 мест, которые больше всего пришлись ей по душе. Розати рассказала также, что там она советует обязательно посетить.

Также мы писали, что туристические эксперты назвали 33 потрясающих направления по всему миру, поездки куда стоит бронировать примерно на год вперед. Указывается, что немало людей бронирует поездку наперед, чтобы получить более выгодные цены. Однако некоторые путешествия приходится планировать заранее, так как эти направления пользуются слишком большим ажиотажем.

Вас также могут заинтересовать новости: