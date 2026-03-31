Венеция с апреля возвращает плату за входу: в этом году платных дней будет больше

В этом году туристам придется платить за вход в Венецию в течение 60 дней.

С апреля 2026 года итальянский город Венеция вновь будет брать плату за вход, как и анонсировалось ранее.

При этом, как сообщает Euronews Travel, в этом году платных дней будет больше – 60 против 54 годом ранее.

Как действует плата за вход в Венецию

В частности, в 2026 году туристы, приезжающие в этот город на воде на один день без ночевки, должны будут платить дополнительный входной налог по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в некоторых праздничные дни (например, на Пасху) в течение четырех месяцев:

Видео дня

Апрель: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Май: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Июнь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Июль: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 26

Как и в 2025 году, плата за однодневные поездки будет взиматься в часы пик с 8:30 до 16:00. Вне этих часов вход бесплатный.

При этом туристам стоит "забронировать" свой день в Венеции на специальной платформе.

Взамен они получают QR-код, который будет проверяться на контрольно-пропускных пунктах в семи точках доступа по всему городу.

Посетители, забронировавшие номера в отеле, также должны ввести информацию о своем отеле и получить QR-код для предъявления на контрольно-пропускных пунктах. Однако им не нужно платить, поскольку в их счете за отель уже будет указана плата за проживание в Венеции.

Как и в прошлом году, сбор составляет 5 евро, а туристы, которые бронируют вход менее чем за четыре дня, должны заплатить 10 евро.

Также в ключевых точках города, например, возле железнодорожного вокзала Санта-Лучия, могут проводиться проверки QR-кодов. туристам, не оплатившим сбор или не зарегистрировавшимся как освобожденные от него, грозит штраф от 50 до 300 евро.

Цель налога – обуздать "кратковременный" туризм, часто перегружающий небольшой город в самые загруженные месяцы и приносящий мало пользы его жителям.

Впрочем данные за прошлый год показывают, что количество однодневных посетителей снизилось лишь незначительно по сравнению с предыдущими годами. В пиковые даты город посетило почти 25 000 туристов – это половина населения Венеции.

Чрезмерный туризм в Венеции

Как сообщал УНИАН.Туризм, знаменитый итальянский город на воде считается одним из самых пострадавших от чрезмерного туризма городов Европы. Это вынудило городские власти принимать определенные ограничительные меры.

Однако самым радикальным шагом стало введение так называемой платы за вход для однодневных туристов, которые приезжают в город только на экскурсию без ночевки. Анонсированное в 2022 нововведение впервые вступило в силу в летний туристический сезон 2024 года, и позже дважды продлевалось – на 2025 и 2026 годы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.