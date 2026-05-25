С поведением аистов происходит что-то странное: изменения насторожили орнитологов

В будущем традиционный образ аиста на цветущем лугу может исчезнуть, предупредили специалисты.

Аисты массово меняют привычки - птицы все чаще кормятся на свалках и сокращают миграцию в Африку.

Как рассказали ученые Познанского университета естественных наук в интервью польским СМИ, в последние годы птицы все чаще выбирают свалки как стабильный источник пищи. Особенно заметно это в Испании и Португалии, где белые аисты уже массово зимуют возле мусорных полигонов вместо перелетов в Африку, пишет издание Zielona.

По словам орнитолога Марцина Тоболки, аналогичная тенденция постепенно распространяется и на другие европейские страны. Если раньше крупные стаи аистов можно было увидеть на лугах и полях, то теперь сотни птиц собираются возле мусороперерабатывающих объектов.

"Сегодня 200 аистов на свалке - уже не редкость", - отметил ученый.

Эксперты объяснили, что пищевые отходы дают птицам постоянный и легкодоступный источник животного белка. Благодаря этому аисты тратят меньше энергии на миграцию и чаще выживают зимой. В Западной Европе многие птицы уже полностью отказались от перелетов через Гибралтар в Африку.

Аисты, которые живут восточнее, пока в основном продолжают миграцию, однако часть популяции начала зимовать значительно ближе – в Израиле, Египте и на Синайском полуострове.

Орнитологи подчеркнули, что изменения связаны не только со свалками, но и с трансформацией сельского хозяйства. Дело в том, что аисты постепенно адаптируются к жизни рядом с человеком и осваивают территории, которые раньше считались для них непригодными.

При этом ученые предупредили, что в будущем традиционный образ аиста на цветущем лугу может исчезнуть. Если сельские экосистемы продолжат беднеть, птицы окончательно перейдут к "городскому" образу жизни, как это уже произошло в некоторых регионах Испании и Марокко.

Главная причина гибели аистов в Европе

Несмотря на опасения из-за мусора, главной угрозой для аистов ученые назвали не свалки, а линии электропередачи. Именно поражение током на сетях среднего напряжения остается основной причиной гибели крупных птиц в Европе.

"Это самая большая проблема. Провода среднего напряжения наиболее опасны. Эти провода расположены очень близко друг к другу, и аист, сидящий на столбе или трансформаторной подстанции и расправляющий крылья, касается проводов и получает удар током", - сказал Тоболка.

Орнитологи объяснили, что для маленьких птиц это не проблема, поскольку они не способны замкнуть цепь. Для птиц размером с аиста ситуация иная. Особенно уязвимы молодые и неопытные птицы.

То есть, если бы аист сидел на одном проводе, как ласточка, например, то проблем бы не возникло.

