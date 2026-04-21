Символ безопасного возвращения домой: польский аист решил поселиться в Украине (фото)

После семи путешествий в Африку эта известная птица неожиданно сменила место обитания и уже нашла себе пару в украинской деревне.

Польская аист по имени Збися, за путешествиями которой следили европейские орнитологи, неожиданно изменила маршрут. Вместо возвращения домой она выбрала для жизни Хмельницкую область. Об этом сообщил Центр природной информации Польши на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, иностранные специалисты зафиксировали остановку с помощью GPS-трекера и попросили украинских активистов проверить состояние путешественницы. Исследователи, выехавшие на место, подтвердили: со Збысей все в порядке. Она не просто остановилась на отдых, а полноценно поселилась в селе Довжки Хмельницкой области.

Для научного сообщества такая смена "прописки" стала настоящим сюрпризом, ведь обычно эти птицы консервативны в выборе мест для гнездования.

"Такого поворота событий я совсем не ожидал. Наша Збися прилетела в окрестности Ровно девять дней назад. Поскольку во время всего путешествия из Африки она регулярно делала остановки, я думал, что так будет и в этот раз. Между тем птица находится посреди населенного пункта, а при приближении карты видно гнездо на линии электропередач", – делится эмоциями основатель Центра природной информации Марцин Сливинский.

По словам руководителя, Збися – опытная путешественница, которая совершает уже седьмую миграцию с передатчиком. Ее окольцевали еще взрослой в районе Ольшанки. С тех пор она каждый год выбирала новые места, однако ни разу не оставалась в Украине на сезон размножения.

"В прошлом году у нее не было птенцов... Я думал, что на этот раз Збися вернется и начнет размножаться в одном из известных ей гнезд. Между тем все указывает на то, что у нас международная пара, которая, вероятно, будет воспитывать птенцов в Украине", – написал польский специалист.

Орнитологи добавляют, что в Польше аист считается символом безопасного возвращения домой. То, что птица выбрала Украину именно сейчас, ученые называют хорошим знаком для обоих народов.

Украинские аисты

Ранее УНИАН писал, что в Национальном природном парке "Пирятинский", что на Полтавщине, у известных аистов Одарки и Грицика уже появилось четвертое яйцо. Пара ожидает появления птенцов.

По словам исследовательницы Иры Саражинской, с 17 апреля началось высиживание кладки из трех яиц. С тех пор аисты высиживают яйца по очереди.

