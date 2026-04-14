В 1968 году атомная подводная лодка США пропала без вести: при чём здесь русские

Версии гибели элитного корабля, которые десятилетиями хранились под грифом "секретно".

Атомная подводная лодка USS Scorpion загадочно затонула в 1968 году во время выполнения миссии в Атлантике, пишет 19FortyFive.

Согласно отчету EBSCO, опубликованному в 2022 году, лодка проходила техническое обслуживание на военно-морской верфи Норфолка перед тем, как отправиться в Средиземное море для выполнения миссии.

Она должна была вернуться в порт 27 мая, однако после последней радиопередачи 21 мая судно больше не выходило на связь. На борту находились десятки моряков, чьи судьбы оставались неизвестными на протяжении многих лет из-за высокого уровня секретности вокруг инцидента.

Согласно официальным данным ВМС США, наиболее вероятной причиной катастрофы стала "неопределенная механическая неисправность".

"Точную причину гибели Scorpion невозможно установить на основании имеющихся в настоящее время доказательств", – говорится в отчете следственного суда, обнародованном в 1969 году.

Впрочем, спустя десятилетия появились другие, гораздо более мрачные теории. По имеющимся данным, после рассекречивания части документов в 1993 году выяснилось, что следственная комиссия рассматривала версию о "взрыве мощного заряда вне корпуса". Это дало толчок слухам о возможной атаке или фатальной ошибке с собственной торпедой Mark 37.

Наиболее резонансную версию озвучил военный репортер Эд Оффли. По его мнению, гибель "Скорпиона" могла стать результатом тайного столкновения с советским флотом.

"На самом деле Скорпион оказался в центре сети шпионажа, высокотехнологичного наблюдения и возможного военного столкновения времен Холодной войны", – писал Оффли.

Существует предположение, что США и СССР заключили тайное соглашение не разглашать детали трагедии, чтобы избежать начала Третьей мировой войны. Некоторые родственники погибших моряков до сих пор не верят в официальную версию о технической неисправности, называя ее сокрытием "смертельной стычки с русскими".

На сегодня обломки USS Scorpion продолжают лежать на дне Северной Атлантики.

Ранее УНИАН писал о катастрофе российской атомной подводной лодки. Лодка "Курск" находилась в эксплуатации Военно-морского флота России. 12 августа 2000 года она затонула в Баренцевом море, в результате чего погибли все 118 человек, находившихся на борту.

