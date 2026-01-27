Этого не делают 80% людей: 6 шагов, которые спасают сантехнику зимой

Эксперты предупреждают, что правильная подготовка труб и кранов к морозам поможет избежать прорывов, затоплений и дорогостоящего ремонта зимой.

С приближением холодного фронта эксперты призывают владельцев домов уделить особое внимание подготовке сантехнической системы к минусовым температурам. Профессиональные сантехники предупреждают: замерзание воды в трубах может привести к их разрыву, затоплению помещения и дорогостоящему ремонту, пишет Southern Living.

По словам вице-президента компании Vander Hyde Services Кевина Дж. Вандер Гайда, во время морозов вода в трубах замерзает и расширяется, создавая давление, которое часто приводит к повреждениям. При этом сертифицированный мастер-сантехник Northlake Plumbing Джейсон Траутман отмечает, что трубы обычно лопаются не в месте образования льда, а в самых слабых соединениях, что затрудняет выявление проблемы.

Чтобы уменьшить риски, специалисты советуют выполнить шесть ключевых шагов до наступления морозов:

1. Изолировать открытые трубы – особенно в неотапливаемых помещениях, таких как гаражи, чердаки и подвалы, используя пенопластовые муфты или термоленту.

2. Отсоединить и слить наружные шланги, а после этого накрыть их изолированными чехлами.

3. Накрыть наружные краны специальными защитными пенопластовыми кожухами.

4. Оставлять краны слегка открытыми на ночь во время сильных морозов, чтобы снизить давление в системе.

5. Знать расположение запорного клапана воды, чтобы в случае аварии быстро перекрыть подачу и минимизировать ущерб.

6. Открывать дверцы шкафов под раковинами, чтобы теплый воздух из помещения лучше обогревал трубы, особенно у наружных стен.

Эксперты отмечают, что своевременная подготовка сантехники к зиме может предотвратить серьезные аварии и сэкономить владельцам жилья значительные средства.

