Птицы понимают взаимосвязь между сигналами светофора и движением машин.

Дикие животные, живущие в городах, демонстрируют впечатляющие способности по адаптации к условиям урбанизированной среды. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ethology, подтвердило этот тезис на примере хищных птиц.

Американский исследователь Владимир Динец из Университета Теннесси в течение двух лет наблюдал за поведением ястребов Купера (Accipiter cooperi) в на улицах городка Уэст-Ориндж в штате Нью-Джерси. И его наблюдения зафиксировали удивительное - птицы ориентируются на светофоры в ходе охоты.

Ученый заметил, что ястребы используют в качестве засадных укрытий вереницы автомобилей, когда те останавливаются на красный сигнал светофора.

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Выглядело это следующим образом. Прилетев на место охоты, ястреб садился на нижнюю ветку дерева возле дороги и начинал наблюдать за ближайшим перекрестком. Когда перед светофором останавливались машины, они загораживали собой голубей и воробьев на тротуаре: ястреб их не видел в этот момент, но и они его тоже. Но самое интересное происходило дальше.

В определенный момент на светофоре активировался звуковой сигнал, сопровождающий зеленый свет для пешеходов. И ястреб, ориентируясь именно на этот сигнал, срывался с ветки и летел в сторону невидимой для него и не видящей его добычи. И маневрируя между машинами, ястреб внезапно нападал на ничего не подозревающих голубей или воробьев.

Сам ученый считает, что на этом перекрестке охотился один и тот же ястреб. По мнению Динеца, птица не только научилась хорошо ориентироваться в городской местности, но и поняла связь между звуком светофора, цепочкой автомобилей, служащих ей укрытием, и своей невидимостью для жертвы в этот момент.

"Описанное здесь поведение — впечатляющий подвиг интеллекта, который в значительной степени объясняет способность вида успешно колонизировать такую необычную и опасную среду, как городской ландшафт. Вероятно, этот интеллект уже существовал, а не развился в новых условиях", — подчеркнул исследователь.

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